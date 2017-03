Um dia pela liderança. AEP convoca empresários a debater liderança na gestão

Seminário debate modelos e estilos de liderança, com testemunhos pessoais de reconhecidos gestores e empresários portugueses

Não existe, mas se existisse o dia da liderança empresarial bem poderia assinalar-se a 30 de março. Nesse dia, A AEP –Associação Empresarial de Portugal vai reunir na mesma sala um naipe relevante de empresários e gestores para debater a importância da liderança na gestão das empresas.

É um dia consagrado a debater modelos, estilos e efeitos da liderança, em quatro andamentos, com os testemunhos, entre outros, de Carlos Gomes da Silva (Galp), Diogo da Silveira (The Navigator Company), Carlos Álvares (Banco Popular), Francisco Pedro Balsemão (Impresa) ou Ruediger Saur (Bosch Termotecnologia).

O seminário da AEP, em parceria com a Team Work Consultores, visa, segundo os promotores, "colocar um tema tão sensível e relevante como a liderança no topo da agenda empresarial", fomentando "um debate virtuoso" a partir de experiências diversificadas.

Se Belmiro de Azevedo defende que a função de um grande líder "é formar líderes melhor do que ele" e deve respeitar acima de tudo os "os valores" em vez das contas ou cotações. Já Jesus Cristo se referia ao tema avisando que "quem quiser ser líder deve primeiro servir".

“Gerir ou Liderar? – Razão ou Emoção?”, é o guião que orienta o seminário da AEP e balizará os debates dos vários painéis que, a partir de casos concretos e testemunhos pessoais, escrutinará o conceito e as implicações da liderança nas atitudes de equipas e da comunidade laboral.

A Intervenção inaugural está a cargo do presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva. “Liderança Inspiradora em Contexto Multicultural” ou "O Papel das Soft Skills na Gestão de Pessoas – casos de sucesso”, são outros painéis do seminário que se realiza no edifício de serviços da AEP, em Leça da Palmeira.