IGCP prepara nova emissão de OTRV já para a semana

Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) emite a partir da próxima semana nova série de OTRV, com montante indicativo de €500 milhões

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) vai emitir a partir da próxima semana uma nova série de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), com um montante indicativo de 500 milhões de euros.

De acordo com o aviso do IGCP, publicado na quarta-feira em Diário da República, este montante poderá ser aumentado, por opção do emitente, até ao dia 31 de março de 2017, inclusive.

De acordo com uma nota publicada no 'site' do IGCP, as OTRV serão colocadas através de oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral a decorrer entre o dia 27 de março e 7 de abril 2017, com pagamento de juros, semestral e postecipadamente, em 12 de abril e 12 de outubro de cada ano, calculados a uma taxa de juro variável e igual à Euribor 6 meses acrescida de 1,90%, ocorrendo o reembolso do capital em 12 de abril de 2022.

A taxa bruta de remuneração dos títulos é inferior às operações anteriores com condições semelhantes lançadas no ano passado em maio (2,2%), agosto (2,05%) e novembro (2%).

As ordens de subscrição serão expressas em montante, sendo o mínimo de subscrição por investidor de 1.000,00 euros correspondente a 1 OTRV, e o máximo de 1.000.000,00 euros, correspondente a 1.000 OTRV, devendo as ordens ser transmitidas em múltiplos de 1.000,00 euros e subscritas junto de uma instituição de crédito.

À semelhança de outros instrumentos de retalho, refere o IGCP, a emissão das OTRV "promove a aplicação da poupança de médio e longo prazo dos aforradores em títulos de dívida com caraterísticas idênticas às Obrigações do Tesouro, embora com remuneração variável".