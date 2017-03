Carlos Costa ouvido duas vezes por causa do BES

O governador do Banco de Portugal (BdP) Carlos Costa é ouvido esta quinta-feira na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, em duas audições relacionadas com o caso do Banco Espírito Santo (BES) e a sua resolução.

A primeira audição arranca às 17h e é acerca das medidas tomadas na resolução do BES, na sequência da reportagem que a SIC passou recentemente sobre aquele resgate bancário, bem como sobre a situação atual do Novo Banco.

Duas horas depois, Carlos Costa será ouvido no âmbito do pedido que dirigiu à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) para "prestar contas sobre a atuação do banco central, defender a sua reputação e proteger a confiança do público na eficácia e na diligência da supervisão bancária acerca da resolução do Banco Espírito Santo".

Em 8 de março, ficou decidido que o governador do BdP ia ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças duas vezes, ao contrário do que pretendiam os partidos, sabendo-se então que Carlos Costa só estava disponível a partir desta quinta-feira, uma vez que tinha compromissos profissionais fora de Portugal.