Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a liderar perdas

Também a Novabase, NOS e Novabase abriram o dia com as ações a descer, destacando-se nas subidas a EDP e EDP Renováveis

O principal índice da bolsa portuguesa, o PSI20, que integra as maiores empresas cotadas, abriu esta quarta-feira em baixa, com o BCP a cair 2,02% para 0,1649 euros.

Cerca das 9 horas em Lisboa, o PSI20 - que desde segunda-feira passou de 17 para 19 títulos -, estava a descer 0,70% para 4.603,05 pontos, com 13 'papéis' a desvalorizarem-se, três a subirem e e três inalterados.

Além das ações do BCP, as da Novabase, NOS e Navigator também estavam a descer, designadamente 1,34% para 2,95 euros, 1,24% para 4,87 euros e 1,22% para 3,551 euros.

Em sentido contrário, os 'papéis' da EDP e da EDP Renováveis lideravam os ganhos, estando a subir 1,45% para 2,941 euros e 0,88% para 6,174 euros.

A empresa de restauração Ibersol e a tecnológica Novabase passaram a negociar na segunda-feira no índice de referência da bolsa portuguesa, o PSI20, que passou a contar com 19 empresas.

O regresso das duas empresas à 'primeira liga' da bolsa portuguesa foi decidido pela Euronext Lisboa, no âmbito da revisão anual do índice, e é positivo na opinião generalizada dos analistas contactados pela agência Lusa tanto para os dois títulos como para o principal índice da praça lisboeta, que ganha diversificação sectorial.

Desde 10 de fevereiro que o PSI20 integrava apenas 17 empresas, depois da saída do BPI, que na sequência da oferta pública de aquisição (OPA) deixou de cumprir o requisito do capital disperso em bolsa, com o controlo de 84% pelo Caixabank.

O PSI20 está sem as 20 cotadas desde o verão de 2014, altura em que saíram o BES e o ESFG - Espirito Santo Financial Group.

As duas empresas juntam-se assim à Altri, BCP, Corticeira Amorim, CTT, EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins, Montepio, Mota-Engil, Nos, Pharol, REN, Semapa, Sonae, Sonae Capital e The Navigator Company.

Na Europa, as principais bolsas estavam esta quarta-feira no início da sessão em baixa.

Em Nova Iorque, a bolsa em Wall Street fechou na terça-feira em baixa, com o Dow Jones a descer 1,14% para 20.668,01 pontos, depois de em 01 de março ter terminado a ganhar para o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 21.115,55 pontos.

A nível cambial, o euro abriu em forte alta no mercado de divisas de Frankfurt, a subir para 1,0812 dólares, contra 1,0808 na terça-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu hoje em baixa, a cotar-se a 50,64 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,62% do que no encerramento da sessão anterior.