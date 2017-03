Ex-presidente da EDP Renováveis é um dos quatro administradores da Caixa

Ana Maria Fernandes, ex-presidente da EDP Renováveis, Maria dos Anjos Capote, ex-administradora da CMVM, João Amaral Tomaz, ex-secretário de Estados dos Assuntos Fiscais, e José Azevedo Rodrigues, ex-bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas são os quatro novos administradores não executivos na CGD

A Caixa Geral de Depósitos tem mais quatro administradores não executivos, que começaram a exercer funções a partir de segunda-feira, dia 20 de Março. Os nomes foram divulgados esta terça-feira pelo banco público.

"A 17 de março, o Estado Português, na qualidade de acionista detentor da totalidade do respectivo capital social, deliberou proceder à eleição (...) dos membros não executivos do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos S.A. para o mandato 2017-2020", lê-se no comunicado.

Os novos administradores não executivos são quatro são: Ana Maria Fernandes, Maria dos Anjos Capote, João Amaral Tomaz e José Maria Azevedo Rodrigues. A administração da Caixa tem atualmente 12 pessoas, mas irá ainda aumentar para 16, sendo que oito serão não executivos.

Ana Maria Fernandes é ex-presidente da EDP Renováveis e foi administradora da EDP Brasil. Maria dos Anjos Capote é ex-administradora da CMVM. João Amaral Tomaz é ex-secretário de Estados dos Assuntos Fiscais e ex-administrador do Banco de Portugal.E José Azevedo Rodrigues é ex-bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (ROC). A este grupos deverão juntar-se mais três gestores, noticiou o Público, um deles é Alberto de Souto, ex-Banco de Portugal.