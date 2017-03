“7 Maravilhas das Aldeias de Portugal” com 332 candidaturas

O concurso 7 Maravilhas de Portugal, que em 2017 tem as aldeias como tema, apurou 332 candidaturas de aldeias das sete regiões do país, num total de 446 candidaturas apresentadas.

O centro é a região com maior número de candidaturas ao concurso das 7 Maravilhas das Aldeias de Portugal, com 159 aldeias (como Sortelha, Talasnal, Zaboeira ou Serpins). O norte conta com 79 aldeias apuradas para o concurso (casos de Castro Laboreiro, Montesinho ou Lamas de Ôlo), o Alentejo 37, os Açores 23, o Algarve 16, a Madeira 11 (como Curral das Freiras ou Vila Porto de Moniz) e a região envolvente de Lisboa 7 (Azenhas do Mar ou Lagoa de Albufeira são alguns exemplos).

Esta lista vai ser agora votada pelo painel de especialistas do concurso 7 Maravilhas e as 49 aldeias pré-finalistas serão reveladas a 7 de abril, na Aldeia da Pena, em São Pedro do Sul.

O concurso integra diversas categorias, como 'Aldeias Rurais' (com 99 aldeias candidatas), 'Aldeias Autênticas' (79 aldeias), 'Aldeias-Monumento' (78 aldeias), 'Aldeias Ribeirinhas' (60 aldeias), 'Aldeias em Áreas Protegidas' (63 aldeias), 'Aldeias Remotas' (44 aldeias) e 'Aldeias de Mar' (23 aldeias).