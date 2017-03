Vamos comandar  a nossa casa com a voz?

Graças aos últimos desenvolvimentos da inteligência artificial e à chegada dos assistentes pessoais virtuais, a voz humana deverá ser, segundo Jessica Ekholm, analista da consultora Gartner, o interface do futuro para interagir com os objetos conectados da casa inteligente. Por exemplo, para ordenar que a casa seja aquecida, que a alta fidelidade pesquise uma música, que a luz da sala se acenda... “Ao contrário do que se pensa, as aplicações do smartphone não vão centralizar o controlo da casa inteligente”, defende a especialista da Gartner. “Não é muito prático andar com o telemóvel e encontrar a app adequada para acender ou apagar as luzes. Fazer isso com a voz é mais intuitivo e conveniente.”

Esta aposta na voz como interface está a ser seguida pelas grandes marcas da internet — Amazon, Google, Apple e Microsoft. Todas elas criaram assistentes pessoais virtuais para controlar equipamentos domésticos. Uma tendência que se observou na última CES, a maior feira de eletrónica de consumo, que decorreu no início de janeiro em Las Vegas, onde diversos fabricantes de eletrónica anunciaram dispositivos para serem usados através dos assistentes virtuais Alexa/Echos da Amazon ou Google Home/Assistant. Uma corrida onde estão também outros gigantes, como a Apple (Siri) e a Microsoft (Cortana). Disputam um mercado que a consultora VoiceLabs estima que vai representar este ano 24,5 milhões de unidades, quando a base instalada no final de 2016 não ia além de 8,2 milhões.

Apesar deste previsível aumento significativo de vendas de assistentes pessoais, a casa inteligente não será para todos, porque o custo de soluções integradas ainda pesa no bolso do consumidor. “Atualmente, é possível conectar por 100 euros uma casa com um assistente pessoal de forma rudimentar através de uma app móvel”, diz Jessica Ekholm. Mas adverte que “será preciso gastar várias centenas de euros para ter uma casa verdadeiramente conectada, que inclua, além do assistente virtual, um kit para comandar luzes, sensores para portas e janelas, fechaduras inteligentes e câmaras de monitorização”.

Modelos em confronto

A casa inteligente já não é um tema novo — há mais de duas décadas que os fabricantes de eletrodomésticos falam do conceito —, mas acabou por nunca se democratizar não só por causa dos preços elevados mas também pela falta de estandardização de protocolos e aplicações de software proprietárias que não falam entre si.

Neste momento, há dois modelos em confronto. Além do baseado em assistentes pessoais virtuais, continuam a existir marcas que preferem ter uma visão integrada da casa inteligente. “Perante a existência de mais ‘coisas’ ligadas, aumentam as possibilidades de haver diversas apps a controlar e a monitorar a casa”, diz a analista da Gartner. “Por isso, há muitos consumidores que preferem ter um ecossistema integrado”, acrescenta.

A Bosch é uma dessas marcas e propõe um modelo integrado de casa inteligente em que os equipamentos são conectados através de um controlador que atua sobre a iluminação, o aquecimento, o fumo e os detetores de movimento. Em caso de haver algo de anormal na casa, alerta através de uma aplicação móvel. A marca alemã anunciou no CES um “gestor de cenários” que ajuda o proprietário nas tarefas diárias. Por exemplo, confirma que o aquecimento, os equipamentos elétricos e as luzes estão desligados quando o utilizador está fora.

A marca alemã também lançou na feira de Las Vegas um robô (Kuri) e um assistente pessoal. (Mykie). Este último atua como um companheiro inteligente na cozinha e é operado através da voz do utilizador.

Já o Kuri, que resultou da compra da startup californiana Mayfield Robotics, pode funcionar como um acompanhante para os membros da família. Na prática, este pequeno robô (60 centímetros) tem um sistema inteligente que permite interagir com os membros da família e pode servir de câmara de vigilância. Ainda não é capaz de falar (não foi equipado com síntese da voz), mas manifesta ‘contentamento’ através da emissão de sons e de movimentos com a cabeça. E também emite música quando ligado a uma rede sem fios. Segundo Chris Mattews, diretor de marketing da Mayfield Robotics, o Kuri será vendido nos Estados Unidos no final de 2017 por 700 dólares. Ainda não há data para a comercialização na Europa.