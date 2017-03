Bolsa portuguesa abriu em queda ligeira

Os principais títulos que compõem o índice PSI-20 abriram a sessão desta sexta-feira em queda, com destaque para a Galp Energia, a desvalorizar 0,8%

O índice PSI-20 abriu esta sexta-feira com uma desvalorização ligeira, de 0,07%, com a maioria dos títulos a negociar no vermelho, incluindo a Galp Energia, a perder 0,8% na abertura da sessão.

Entre as cotadas com maior peso na composição do principal índice da bolsa portuguesa, a Jerónimo Martins abriu igualmente em queda, perdendo 0,4%, e a EDP registava no arranque do dia uma desvalorização de 0,6%.

No leque de empresas que escaparam ao vermelho, a Nos abriu a sessão a valorizar 0,16%, a Sonae registou uma subida de 0,35%, após ter apresentado as contas anuais, a Altri ganhava 0,36% e a Semapa avançava ligeiros 0,04%.