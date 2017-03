Wall Sreet. Índice S&P entra no vermelho

A praça de Nova Iorque está esta quinta-feira em terreno misto, com o índice S&P 500 já no vermelho e os índices Dow Jones 30 e Nasdaq perto da linha de água

Depois de uma abertura em terreno positivo,as bolsas de Nova Iorque iniciaram esta quinta-feira uma trajetória descendente há dez minutos, com o índice S&P 500 já no vermelho, a perder 0,08%.

Os outros dois índices Dow Jones 30 e Nasdaq estão com ganhos pouco acima da linha de água.

Na quarta-feira, após a divulgação da decisão da Reserva Federal em subir as taxas de juro de referência para 1% (no limite máximo do intervalo), as bolsas de Nova Iorque fecharam com um ganho global de 0,84%, segundo o índice MSCI.