Trump dá prioridade a defesa e segurança interna

O organismo de Gestão e Orçamento federal dos EUA divulgou esta quinta-feira um aumento da despesa pública em 10 mil milhões ainda para o ano fiscal de 2017 e uma redução em 15 mil milhões no orçamento proposto para o ano fiscal de 2018

Os Departamentos da Defesa e Segurança Interna dos Estados Unidos recebem um reforço de 55 mil milhões de dólares para o que resta do ano fiscal de 2017 e para o ano fiscal de 2018. São as novas prioridades do orçamento federal da Administração Trump que o Office of Management and Budget (OMD) divulgou esta quinta-feira no documento presidencial a apresentar ao Congresso.

Os gastos em Defesa e Segurança Interna representarão 58% em 2018 face a 53% em 2017 (já contando com a revisão em alta que a Administração Trump pretende fazer este ano). Em relação ao teto orçamental para 2017 previsto durante a Administração Obama, a despesa naquelas duas rúbricas representava 51,5%. Só o gasto em Defesa deverá ser de cerca de 522 mil milhões de dólares em 2017 e de 574 mil milhões de dólares propostos para 2018. Sobe de 48% este ano para 54% no gasto federal do próximo ano.

A estratégia orçamental assenta em aumentar em 4,5% os gastos com a Defesa ainda no orçamento de 2017 (cujo ano fiscal se iniciou em outubro de 2016 na Administração Obama e termina em final de setembro de 2017 com uma nova presidência na Casa Branca) e reforçar o esforço no ano fiscal de 2018 (que se iniciará a 1 de outubro de 2017) com um aumento adicional de 4,7%. São mais 25 mil milhões de dólares para a defesa até setembro de 2017, a que se somam mais 27 mil milhões de dólares para gastar de outubro de 2017 a setembro de 2018. Em relação ao previsto inicialmente pela Administração Obama como teto para 2018 são mais 54 mil milhões de dólares.

Estes aumentos nas novas prioridades são compensados por cortes na maioria dos outros Departamentos da administração federal. No entanto, no ano fiscal de 2017, o gasto público é aumentado em 10 mil milhões de dólares, fechando o orçamento de 2017 em 1,08 biliões de dólares. Mas, para o ano fiscal de 2018, a nova Administração corta 15 mil milhões de dólares, pretendendo encerrar com um gasto de 1,065 biliões de dólares. Em relação ao inicialmente previsto para 2017 por Obama, a redução em 2018 é de cinco mil milhões de dólares.

A lógica, explicou Mick Mulvaney, o diretor do OMD, é agir como as “famílias fazem quando definem o orçamento à volta da mesa da cozinha”. Ou seja, cabimentar mais nas prioridades políticas federais da nova Administração e cortar no resto. As reduções superiores a 20% nos dois anos fiscais distribuem-se pela Agência de Proteção Ambiental (que leva um corte de mais de 1/3), Departamento de Estado (Negócios Estrangeiros) e Agência Internacional para o Desenvolvimento, e Departamentos da Agricultura e do Trabalho.

No âmbito do reforço da defesa e da segurança, inclui-se mais dinheiro para a segurança nuclear e os veteranos de guerra. O programa faz menção ao muro na fronteira com o México.