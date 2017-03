Carlos Tavares proposto para conselho da petrolífera Total

Petrolífera considera que o português, líder do fabricante automóvel PSA Peugeot Citroen, irá "oferecer" o seu "conhecimento do mundo da indústria e do sector dos transportes terrestres".

A petrolífera francesa Total anunciou esta quinta-feira que vai submeter à votação dos seus acionistas a entrada no seu conselho, como administrador independente, do presidente do fabricante automóvel PSA Peugeot Citroen, Carlos Tavares, na reunião de 26 de maio.

O conselho da Total esteve reunido para preparar a assembleia-geral e, em particular, uma série de mudanças de administradores, dado que dois deles, cujo mandato termina agora, Paul Desmarais e Barbara Kux, não pretendem continuar, explicou a empresa em comunicado.

Para os substituir serão propostos aos acionistas os nomes do chefe executivo da Anglo American, o australiano Mark Cutifani, e o português Carlos Tavares.

Os administradores da Total justificaram ter escolhido Carlos Tavares por considerar que “irá oferecer, particularmente ao conselho, o seu conhecimento do mundo da indústria e do setor dos transportes terrestres”, muito ligado ao do petróleo e do gás.

Já relativamente a Mark Cutifani destacaram “o seu conhecimento da indústria e da economia cíclica das matérias-primas”, bem como a sua “experiência profissional” em vários países onde a sua empresa atua: Austrália, África do Sul, Brasil, Canadá e Reino Unido.