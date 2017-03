Portugal vai ao mercado para arrecadar até €1500 milhões a 6 e 12 meses

Os leilões desta quarta-feira já estavam previstos no programa de financiamento do IGCP a curto prazo no primeiro trimestre deste ano

Portugal vai esta quarta-feira ao mercado para arrecadar até 1.500 milhões de euros, através de dois leilões de Bilhetes de Tesouro, a seis e a 12 meses. Segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), os dois leilões são das linhas de Bilhetes de Tesouro (BT) com maturidades em 22 de setembro de 2017 (seis meses) e em 16 de março de 2018 (um ano), com um montante indicativo global entre 1.250 milhões e 1.500 milhões de euros. Em 18 de janeiro, Portugal colocou 1.750 milhões de euros, montante acima do máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses a taxas de juro negativas e inferiores às dos anteriores leilões comparáveis. A 12 meses foram colocados 1.400 milhões de euros em BT à taxa de juro de -0,047%, de novo negativa e inferior à registada em 16 de novembro de 2015. A seis meses, foram colocados 350 milhões de euros em BT à taxa de -0,091%, mais negativa do que a verificada também em 16 de novembro. A procura atingiu 2.167 milhões de euros para os BT a 12 meses, 1,55 vezes superior ao montante colocado, e 1.235 milhões de euros para os BT a seis meses, 3,53 vezes o montante colocado. Os leilões desta quarta-feirae já estavam previstos no programa de financiamento do IGCP a curto prazo no primeiro trimestre deste ano, sendo que esta é a terceira vez que a agência liderada por Cristina Casalinho vai ao mercado para emitir BT desde o início do ano, tendo conseguido arrecadar um total de 3.000 milhões de euros nas duas idas ao mercado anteriores.