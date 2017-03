Euronext abre centro tecnológico no Porto

Empresa que gere a Bolsa portuguesa trocou Belfast pelo Porto. Centro arranca com 115 pessoas e vai tratar da cibersegurança do grupo

O facto de haver em Portugal profissionais extremamente qualificados e com visão global foi determinante para a escolha do Porto para instalar o Centro Tecnológico da Euronext, que é inaugurado hoje, explicou esta quarta-feira o presidente executivo da Euronext, Stéphane Boujnah, em conferência de imprensa.



Este centro estava anteriormente instalado em Belfast, mas tinha "as pessoas certas no local errado". E por isso, atendendo ao facto de Portugal ser um dos países fundadores da Euronext e ter grandes talentos, ao mesmo valor ou até mais baratos do que em Belfast, justificou a decisão de proceder à transferência para o Porto.



Situado na avenida da Boavista, no mesmo edifício da Interbolsa, o centro conta neste momento com 115 pessoas, a esmagadora maioria deles portugueses, alguns dos quais que trabalhavam fora de Portugal e regressaram agora ao país.



O centro vai ter a responsabilidade da cibersegurança do grupo e deverá aumentar em breve o numero de trabalhadores para 130 a 140.



No total, a Euronext emprega neste momento 200 pessoas, sendo dos quatro mercados que compõem a Euronext o segundo país com mais trabalhadores, a seguir a França.