Sector da energia dá impulso positivo no arranque da Bolsa de Lisboa

PSI 20 abre a ganhar 0,3%

A Bolsa de Lisboa iniciou a semana com o índice PSI20 a ganhar 0,3%, nos 4640,4 pontos, puxado pelo sector da energia e ganhos de 0,39% na EDP, 0,6% na EDP Renováveis, 0,44% na Galp.

Pela postiva. no dia em que vão ser divulgadas as estatísticas das exportações portuguesas no primeiro mês do ano, destacam-se, também, a Corticeira Amorim (0,66%) e o BCP (0,25%). Em sentido contrário segue a Sonae Capital (-0,3% , a NOS (-0,04%) e a Pharol (-0.27%).

Com sete das cotadas em alta, o PSI20 acompanha a tendência de subida das principais praças europeias na abertura da sessão desta seguinda-feira.