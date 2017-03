Primeiro cruzeiro com embarque e desembarque em Leixões já está marcado

25 de março de 2018 promete ser mais uma data com lugar de destaque na história do Terminal de Cruzeiros de Leixões. Nesse dia, pela primeira vez, uma companhia começa e acaba uma viagem em Matosinhos e não exatamente por esta ordem, como anunciou esta segunda-feira a APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

Escolhido pela primeira vez por uma companhia de cruzeiros para encerrar e arrancar uma viagem, o Porto de Leixões recebe, nesse domingo, o navio italiano MSC Magnífica. Chega de uma viagem transatlântica de 15 dias no Brasil, com escalas em Búzios, Salvador da Bahia e Funchal e parte, diretamente de Leixões, para um novo cruzeiro, com destino à Alemanha e escalas em La Corunha, Espanha, Southampton, Le Havre e Hamburgo.

"Este é o primeiro embarque de um navio de grandes dimensões em Leixões, só possível no novo terminal de cruzeiros. Esperamos que este seja o primeiro de muitos que lhe seguirão, potenciando o nosso fantástico terminal, as suas magníficas infra-estruturas e arquitectura e será, sem dúvida, um reforço para o desenvolvimento da região Norte do país", afirma Brogueira Dias, presidente da APDL.

Considerado o Melhor Edifício do Ano de 2017 pela ArchDaily, o Terminal de Cruzeiros de Leixões recebeu, em 2016, 84 cruzeiros e mais de 71 mil passageiros. Para 2017, o terminal já confirmou 107 escalas de navios cruzeiros, o que representa um crescimento de 27% face ao ano anterior. Em passageiros, a previsão aponta para 105 mil turistas, mais 46% que no ano passado.