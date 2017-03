Gestamp. Três fábricas em Portugal e um IPO em Espanha

O grupo Gestamp, especializado em peças para automóveis, prepara a maior oferta pública inicial (IPO) da Europa do ano

A Gestamp, grupo espanhol especializada na produção de peças para automóveis com tem três fábricas em Portugal, em Aveiro, Vila Nova de Cerveiro e Vendas Novas, está a preparar um IPO (Oferta Pública Inicial) para vender 25% do seu capital, numa operação avaliada em 3,7 mil milhões de euros, anuncia o jornal Finantial Times.

"É a maior operação do género na Europa até ao momento", sublinha o jornal inglês, adiantando ue as ações serão colocadas nas bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência no segundo trimestre do ano.

Fabricante de componentes para marcas como a Renault e a VW, a empresa foi fundada em 1997 pela família Riberas e abriu o seu capital em, 2015, ao grupo japonês Mitsu, que passou a deter uma participaçao de 12,5%. No IPO, os japoneses devem manter esta participação e a família Riberas aliena parte da sua posição mas mantém o controlo.

O grupo, que fechou 2016 com vendas de 7,5 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 7,3% face a período homólogo, e lucros antes de impostos no valor de 348 milhões de euros (mais 37,7%), tem 34 mil trabalhadores e 95 fábricas em 21 países, dos EUA à China, a que junta 10 unidades em construção, a que junta 12 centros de Investigação e Desenvolvimento.