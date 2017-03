Bordados de Castelo Branco conquistam Manchester

Os bordados de Castelo Branco vão cobrir quatro altares da catedral de Manchester. "É mais um passo que damos na valorização do bordado de Castelo Branco", refere o presidente da Câmara da cidade portuguesa, Luís Correia, citado pelo Jornal "T", da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

Os quatro altares da catedral de Manchester vão ser cobertos por peças feitas em bordado de Castelo Branco pela arquiteta e artista plástica portuguesa Cristina Rodrigues, uma obra permanente que vai ser inaugurada em setembro.

“Trata-se de uma obra de arte que vai estar exposta em Manchester, um trabalho que levará para a cidade inglesa mais do que o nome de Castelo Branco, leva também um património e o nome das bordadeiras”, explica o autarca sobre esta obra permanente de Cristina Rodrigues.

O projeto resulta de uma parceria entre o município e a artista para dar uma nova utilização ao bordado local que procura, depois da ligação à moda, garantir uma ligação, também, às artes.

A desenvolver este projeto desde maio de 2016, no seu ateliê na cidade, com bordadeiras da oficina do bordado local, Cristina Rodrigues produziu 158 desenhos de grandes dimensões até chegar aos quatro desenhos finais aprovados pelo Conselho Directivo Local da catedral de Manchester e, posteriormente, pelo Conselho Directivo Nacional, para cobrir os quatro altares.

“Este projeto foi sem dúvida o maior desafio da minha vida”, comenta a artista, que foi desafiada pela direção da catedral para desenvolver uma obra de cariz permanente.