Supervisor arrasa gestão do Montepio

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) apresenta “um perfil de risco de nível elevado”, as suas exposições estratégicas “não garantem uma gestão sólida” e, quanto ao risco de crédito, verifica-se “uma consistente degradação da qualidade da carteira dos clientes”. Estas são algumas das conclusões do relatório do Banco de Portugal (BdP) sobre a supervisão à CEMG, relativas ao exercício de 2016, elaborado pelos técnicos Carlos Albuquerque e João Rosa e concluído em 12 de janeiro deste ano, a que o Expresso teve acesso.

Curiosamente, na entrevista que esta semana concedeu ao Público, o governador do BdP, Carlos Costa, diz que a CEMG “está a dar passos sérios no sentido de se transformar num pilar financeiro do terceiro sextor”, e que o que o preocupa “não é que o acionista (a Associação Montepio Geral) tenha problemas, é assegurar que o banco não está exposto ao acionista”. Em qualquer caso, Carlos Costa vai sublinhando que o acionista “não é supervisionado pelo BdP” e que também os produtos financeiros vendidos aos balcões da Caixa Económica “não são supervisionados por nós”. Crê, contudo, “que a entidade que o supervisiona (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) está consciente da necessidade de ser diligente e estar atenta à instituição - certamente que estará”.

Leia mais na edição deste fim de semana