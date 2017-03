Alojamento Local é a fonte de sustento para 60% dos proprietários em Lisboa

FOTO TIAGO MIRANDA

Em mais de 60% dos casos, o alojamento local é a principal atividade económica dos proprietários de casas em Lisboa que optam por vender noites a turistas - é uma das conclusões do estudo sobre a caracterização deste tipo de oferta na capital portuguesa, desenvolvido pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE).

O estudo insere-se num programa com um conjunto de padrões de serviço para acolher os hóspedes a adotar pelas unidades de alojamento local (o Programa Quality) lançado pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

"É um programa que tem a ambição de responder à dinâmica de crescimento explosivo desta realidade. A hotelaria já tem parâmetros de serviço bem definidos, mas o alojamento local representa aqui uma categoria mais desregulada", salienta Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP e coordenadora do Programa Quality. "Venham os novos espaços de alojamento local, mas numa ótica de não defraudar as expectativas dos turistas e de projetar Portugal como um destino de excelência.

Lembrando que entre os proprietários de casas que se dedicam a alojamento local "há alguns que são profissionais, mas muitos são curiosos, e precisam de ajuda a nível da gestão", Ana Jacinto salienta que o Programa Quality visa "melhorar os estabelecimentos nas suas várias vertentes, criando maior sensibilidade para a qualidade no atendimento e o alojamento local tem de ter, e também potenciar a redução de custos".

Segundo a responsável da AHRESP, "criámos uma 'check list' com alguns requisitos obrigatórios para minorar eventuais questões na área de ambiente ou de ruído, que é um documento de apoio ao empresário e com os referenciais das boas práticas de gestão". O Programa Quality vai materializar-se num 'selo' atribuído pela AHRESP, certificando as unidades de alojamento local que cumprem as normas de qualidade, e os primeiros vão selos serão atribuídos em Mafra, a zona-piloto de desenvolvimento do programa.

"Começámos por Lisboa, mas já estamos a trabalhar num projeto semelhante para a região centro, o Norte e o Alentejo. O objetivo é chegar também ao Algarve e às regiões autónomas", adianta Ana Jacinto.

O alojamento local é "um sector feliz"

O primeiro passo do programa, segundo a AHRESP, foi conhecer a fundo a realidade do alojamento local em Lisboa, pelo que foi encomendado um estudo ao ISCTE, que envolveu desde a caracterização dos imóveis até ao perfil do empresário e dos próprios hóspedes.