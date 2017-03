Macedo: “Pressuposto da recapitalização da Caixa é torná-la rentável. Temos de aumentar comissões”

Paulo Macedo é explícito : entre 2017 e 2020 o banco tem de aumentar e eficiência, reduzir o custo do risco , aumentar e rentabilidade e ter rácios de capital adequados. Entre os vários focos do plano estratégico a Caixa vai vender ativos, reduzir trabalhadores, vender participações e aumentar comissões.

São muitos os desafios e as frentes de ataque . No que toca às comissões Macedo explica : “a Caixa tem o maior número de clientes da banca, o maior volume de depósitos e crédito e um nível de comissões não correspondente a esta dimensão”, por isso “o aumento de comissões e da margem financeira são essenciais”.

Venda de Espanha e África do Sul prioritárias

Já quanto aos ativos para venda as operações em Espanha, África do Sul e França estão sinalizadas, mas a prioridade, confirma Macedo “é Espanha e África do Sul . Quanto ao números de trabalhadores a sair até 2020 serão 2200, como já tinha sido anunciados e o número de balcões a fechar 120, embora o presidente da Caixa não identifique quais. Esclarece contudo que “ ninguém peça à Caixa que fique onde nenhum banco quer ficar”, referindo à localização dos balcões a fechar.