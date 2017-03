Sonae Sierra. Lucros aumentam 28%

Empresa quer" aumentar a exposição a novas oportunidades de desenvolvimento"

A Sonae Sierra fechou 2016 com um crescimento de 28% nos lucros, para os 181,2 milhões de euros, anunciou hoje a empresa em comunicado enviado para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado directo caiu 7%, para 57 milhões de euros e a empresa explica este desempenho com uma referência à sua estratégia de alocação de capital, que gerou 13,3 milhões de euros de ganhos em venda de activos.

"Numa base de portfólio comprável, e excluindo o impacto das variações das taxas de câmbio, o resultado direto aumentou 8% devido à melhoria dos resultados operacionais dos centros comerciais, ao crescimento da prestação de serviços profissionais e à diminuição das taxas de juro", refere a empresa.

"A estratégia de alocação de capital pretende aumentar a exposição a novas oportunidades de desenvolvimento, reduzindo a participação da empresa nos centros com maior maturidade", explica.

As vendas dos lojistas do portefólio europeu registaram em 2016 uma subida de 3,4%, numa base comparável com 2015, destacando-se o crescimento de 15,7% na Roménia, 8% em Espanha e 4% em Portugal. Já a "Taxa de Ocupação Global do portefólio subiu para 96,6%, acima dos 95,2% registados o ano passado.

"Os resultados positivos da nossa estratégia de alocação de capital e de foco na prestação de serviços são uma excelente base de trabalho para 2017", afirma Fernando Guedes de Oliveira, presidente executivo da Sonae Sierra, num comentário aos resultados de 2016.