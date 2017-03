Portugal paga mais para se endividar a longo prazo

Portugal colocou 500 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 3 anos e 612 milhões de euros em OTs a 9 anos. Na maturidade mais longa os juros dispararam para 3,95%.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) colocou 500 milhões de euros de OT a 3 anos com uma taxa média de 1,216% e colocou 612 milhões de euros de OT a 9 anos com uma taxa média de 3,950% face a 3,027% no leilão similar anterior, segundo a Reuters.

(Notícia em atualização)