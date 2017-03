Peugeot-Citroën paga 2,2 mil milhões de euros pela compra da Opel-Vauxhall

"Estão criadas as condições para tornar a Opel uma empresa europeia forte, com futuro e uma sólida estratégia de crescimento", afirmou esta manhã, em Paris, Karl-Thomas Neumann, presidente-executivo da Opel, na sede do Grupo PSA – Peugeot-Citroën, na divulgação do acordo de compra da Opel pela PSA.

O valor da transação foi fechado por 1,3 mil milhões de euros, que serão pagos pelas marcas Opel-Vauxhall, mais 900 milhões relativos à aquisição da área financeira da GM Europe. Do lado vendedor está a General Motors, que com este negócio de alienação da Opel-Vauxhall poderá reforçar o seu processo de restruturação, iniciado depois da crise de 2008.

Desta forma, a empresa presidida pelos português Carlos Tavares concluiu com sucesso as negociações para a aquisição da Opel, garantindo esta manhã que "quer acelerar o ritmo de crescimento da Opel, cuja estratégia tem sido bem conduzida por Karl-Thomas Neumann".

Carlos Tavares garantiu igualmente na conferência de impresa que "a PSA quer manter a orientação seguida por Karl-Thomas Neumann, e a partir de agora o grupo tem as suas marcas francesas, a Peugeot, a Citroën e a DS, mais a marca alemã Opel, que prosseguirá a sua estratégia de desenvolvimento".

A presidente-executiva da General Motors Mary Barra referiu que ambos os grupos, GM e PSA, têm visões semelhantes do sector automóvel, e já anteriormente efetuaram acordos conjuntos para o desenvolvimento de três modelos de veículos automóveis. Mary Barra referiu que este negócio não altera o desenvolvimento de alguns projetos, como as tecnologias de eletrificação, ou as pilhas de energia (fuel cells), considerando que este acordo traduz uma "estratégia vencedora para ambos os grupos, permitindo encarar o futuro da GM reforçando o nosso negócio".

Para concretizar esta transação até ao final de 2017, a PSA pretende avançar com uma tranche de 670 milhões de euros em dinheiro, complementados com a compra de ações à GM no valor de 650 milhões de euros.

O negócio envolve a infraestrutura industrial das marcas Opel-Vauxhall, ou seja, seis fábricas de montagem e cinco fábricas de produção de peças e componentes, além de um centro de engenharia automóvel na sede da Opel em Rüsselsheim, na Alemanha. O universo da Opel emprega 40 mil trabalhadores e não tem obtido resultados positivos desde 1999. Para a PSA, agora o objetivo fixado para a Opel é dar resultados positivos até 2020.

No entanto, Mary Barra não abre mão de todas as áreas que têm trabalhado para a Opel, designadamente, a GM fica com o reputado centro de engenharia italiano localizado em Turim.

Até ao momento em que a PSA poderá ter toda a operação da Opel-Vauxhall integrada com plataformas e componentes próprios, a administração de Mary Barra concede a utilização de licenças de propriedade industrial da GM para a produção dos veículos Opel-Vauxhall.

Sobre o futuro, Carlos Tavares não nega a importância do Brexit na evolução do universo Opel-Vauxhal, cosiderando que será sempre importante manter fábricas no Reino Unido.

Com 3,15 milhões de veículos matriculados em 2016, a PSA que somar os 1,2 milhões de carros vendidos pela Opel, contabilizando um universo consolidado que vai deter uma quota de 16,3% do mercado europeu. Conseguirá ultrapassar a dimensão da Renault, mas ainda deve ficar longe da dimensão do Grupo Volkswagen, que controla 24% dos veículos matriculados na União Europeia.