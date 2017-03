Nokia: Um pequeno, grande, regresso

Faz toda diferença. Ajuda à reabilitação e a que os músculos e os ossos não fiquem atrofiados. Também auxilia o sistema circulatório. E agora ajuda a caminhar... mesmo que por curtos períodos. Berta Legido é paraplégica. Uma lesão na medula prendeu-a a uma cadeira de rodas e a todas as consequências clínicas inerentes a esse cárcere. No entanto, um exoesqueleto desenvolvido para a indústria militar norte-americana devolveu-lhe alguma mobilidade. No Mobile World Congress (MWC), Berta levantou-se da cadeira de rodas e caminhou no stand de um dos maiores operadores de telecomunicações do mundo. Foi possível ver, in loco, o funcionamento do exoesqueleto da Ekso Bionics — empresa da qual Berta faz parte — que integra um sistema de Internet das Coisas para poder acompanhar a evolução clínica de pessoas que têm condições clínicas semelhantes à de Berta Legido. Um cartão SIM (daqueles que são usados nos telemóveis) é responsável por enviar, em tempo real, toda a informação recolhida pelos muitos sensores existentes no exoesqueleto. Os dados compilados são enviados para a Nuvem (para um repositório na Internet) e disponibilizados aos médicos para que lhes seja possível acompanhar a evolução do paciente e propor novas terapias que são, ao contrário do que acontecia, personalizadas tendo em conta o estado de cada um.

O dispositivo da empresa americana prova que o Mobile World Congress é muito mais do que uma “feira de telemóveis” — epíteto atribuído aquela que é a maior feira de telecomunicações do mundo e que tem um impacto financeiro, esperado este ano, de €425 milhões na cidade de Barcelona e a criação de mais de 13 mil empregos temporários. Os números são da organização que revela que, nesta edição, mais de 2200 empresas de 200 países rumaram à capital da Catalunha para mostrar o que de melhor se faz no sector.

