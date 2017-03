Fundos imobiliários ‘falidos’ devem €340 milhões à banca

Há uma sigla que surge na conversa sempre que se fala no atual estado da banca portuguesa: NPL. Sigla que se refere aos non performing loans, ou seja, crédito malparado ou ativos problemáticos dos bancos cuja resolução deve passar em breve — assim tem prometido o Governo — pela criação de um ‘banco mau’. O principal culpado destes créditos, que somam €36,2 mil milhões só entre os quatro principais bancos segundo os últimos dados do Banco Central Europeu, é o imobiliário que, desde a crise financeira, tem vindo a deixar esqueletos no balanço dos bancos. Neste momento, de acordo com os últimos dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) relativos à composição das carteiras de investimento, existem nove fundos de investimento imobiliário em situação negativa que devem, no total, €340 milhões à banca. O maior credor é o Novo Banco, com €242 milhões, mas há também créditos da Caixa Geral de Depósitos (€59 milhões) e do Montepio Geral (€39 milhões). Valores que podem estar em risco ainda que a maior parte deva já ter sido dada como perdida (provisionada).

