Ex-gestores da EDP investem €63 milhões na energia solar

Pela Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa, não só passam consumidores de carteira recheada a comprar roupa e acessórios de marcas de luxo, como também desfilam e são desenhados alguns dos maiores negócios do país. E é no número 249 desta artéria da capital que a Hyperion, do empresário João Talone, vai coordenando os seus projetos numa área que Portugal ainda explora de forma incipiente: a energia solar.

Hoje, um dos projetos mais avançados da empresa fundada em 2006 por João Talone e Pedro Bastos Rezende (ambos antigos administradores da EDP) é um investimento de €63 milhões em Lagos. Naquele concelho do Algarve, a Hyperion prepara-se para construir duas centrais solares contíguas: uma explorando painéis fotovoltaicos convencionais e outra com módulos solares de alta concentração, numa tecnologia desenvolvida pela empresa portuguesa Magpower.

O projeto de Lagos, que está em consulta pública para obtenção de licenciamento ambiental, terá uma capacidade instalada de 44 megawatts (MW), o que o torna um dos maiores empreendimentos de energia solar do país, apenas atrás da histórica central da Amareleja (46 MW instalados desde 2008 no distrito de Beja) e da futura central de Alcoutim (220 MW a instalar nos próximos dois anos no Algarve).

