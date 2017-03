Portugal realiza leilões de obrigações dia 8 de março

Portugal vai realizar dois leilões de Obrigações do Tesouro com maturidade em junho de 2020 e julho de 2026 no dia 8 de março. O montante indicativo global dos leilões situa-se entre os 1000 e os 1250 milhões de euros

Portugal vai realizar no dia 8 de março dois leilões de Obrigações do Tesouro (OT) a 3 e 9 anos, com o montante indicativo global entre os 1000 e os 1250 milhões de euros, anunciou a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

"O IGCP vai realizar no próximo dia 8 de março pelas 10H30 horas dois leilões das linhas de OT com maturidade em junho de 2020 (OT 4,8% 15jun2020) e em julho de 2026 (OT 2,875% 21jul2026), com um montante indicativo global entre 1000 milhões e 1250 milhões", refere o IGCP em comunicado no seu site.

Os juros da dívida soberana portuguesa a 10 anos estão a subir esta sexta-feira, em linha com pares europeus, seguindo nos 3,99% (13H45), segundo dados da Bloomberg.

O anúncio destes leilões já era esperado pelo mercado.