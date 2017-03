O catalão CaixaBank, dono do BPI, patrocina Real Madrid

Um banco catalão será o patrocinador e banco oficial do Real Madrid até 2020. Tem acordos com mais 13 clubes da liga principal, entre as quais o Barcelona

O CaixaBank, dono do português BPI, é o novo patrocinador oficial do Real Madrid, tornando-se o parceiro financeiro do clube de Cristiano Ronaldo. A rivalidade Madrid/Barcelona não impede alianças e negócios. O contrato, assinado esta quinta-feira entra já em vigor e é válido até 30 de junho de 2020. O valor não foi revelado.

Segundo a informação revelada pelos dois parceiros, em causa está um "patrocínio exclusivo no sector bancário em Espanha e Portugal", que incorpora um conjunto de compensações pelos direitos exclusivos da marca nas instalações desportivas.

Com esta ligação ao Real Madrid, o CaixaBank "consolida o seu compromisso global com o futebol profissional", no âmbito de uma estratégia iniciada há seis anos de se converter "no banco das equipas de futebol". O CaixaBank explica que quer "aproveitar esta oportunidade de negócio, aumentar a notoriedade da marca e atrair e reter clientes"..Desde o início do programa, o banco catalão vendeu 190.000 cartões ligados a clubes de futebol patrocinados e atraiu mais de 15.000 contas.

O CaixaBank é o patrocinador oficial de 13 equipas de futebol da liga principal (La Liga) e mais 12 da segunda. Em Janeiro, renovara com o Barcelona, um dos clubes da lista das patrocindas pelo grupo catalão. Neste caso, a parceria é mais abragente, envolvendo o La Caixa, a holding do CaixaBank, e a Fundação do Barcelona.