PSI 20 instável segue em terreno negativo, pressionado por BCP, Pharol e Galp

Oito das cotadas do índice de referência da Bolsa de Lisboa estão no vermelho. Na Europa, a tendência das principais praças é mista

A Bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno positivo, com 10 das cotadas do PSI 20 em alta, mas segue a perder 0,13%, nos 4701,63,45 pontos, a refletir perdas em títulos como a Galp (-0,07%), Jerónimo Martins (-0,29%), Pharol (-1,15%), NOS (-0.60%) ou BCP (-77%).

Num dia em que está agendada a apresentação de resultados da EDP, NOS e Impresa, Lisboa segue com oito cotadas do PSI20 no vermelho, enquanto a tendência das principais praças europeias é mista.

Nos ganhos, destaque para a Sonae Capital (1,63%) e Sonae (0,82%).