Banco de Portugal emite comunicado após reportagem da SIC

O Banco de Portugal (BdP) garante, em comunicado, que não dispunha no final de 2013 de factos que permitissem abrir um processo para reavaliar a idoneidade dos administradores do BES.

O supervisor confirma, contudo, a veracidade da nota citada na reportagem da SIC, sublinhando que o documento demonstra que “estava a avaliar todas as situações que pudessem influenciar a avaliação da idoneidade de membros do órgão de administração do BES.”

A nota, datada de novembro de 2013, “refere expressamente que a informação existente à data tinha que ser devidamente verificada e confirmada para efeitos de eventuais ações ao nível da idoneidade”. “Foram, assim, desenvolvidas pelos serviços competentes do Banco de Portugal várias diligências na sequência daquela e de outras informações, ainda em 2013 e também ao longo de 2014”, escreve o BdP em comunicado.

Ainda sobre a avaliação de idoneidade de administradores do BES, o Banco de Portugal explica que “foram desenvolvidas várias diligências pelo Banco de Portugal junto dos próprios – nomeadamente através da troca de comunicações escritas e da realização de reuniões presenciais – bem como junto de outras entidades.”

Leia o comunicado na íntegra:

"A propósito da reportagem da SIC hoje transmitida sobre o Banco Espírito Santo, S.A. (BES), o Banco de Portugal reitera os esclarecimentos oportunamente feitos à estação de televisão: