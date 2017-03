Miguel Frasquilho troca presidência da AICEP pela TAP

O homem que desde 2014 liderava a Agência para o Investimento e o Comércio Externo de Portugal (AICEP), vai assumir a liderança da companhia aérea de bandeira portuguesa.

Segundo o “Jornal de Negócios”, que avança com a notícia, para a administração 'comandada' por Miguel Frasquilho também entrará Diogo Lacerda Machado, o amigo do primeiro-ministro, António Costa, que renegociou com os acionistas privados o reforço do capital do Estado até aos 50%.

O mandato de Miguel Frasquilho terminou a 31 de dezembro, mas o ainda presidente da Aicep manteve-se em funções para fechar “dossiês referentes a 2016”, tal como contou em entrevista ao DN e à TSF, em novembro.

Tal como o Expresso noticiou no sábado, Frasquilho será substituído por Luís Castro Henriques, vogal executivo da atual administração da agência e que já foi adjunto do ministro da Economia do Governo de Pedro Santana Lopes, Álvaro Barreto.