China vai extinguir 500 mil postos de trabalho no sector secundário

A China vai extinguir 500.000 empregos este ano na indústria pesada, sobretudo nos sectores do aço e do carvão

A China vai extinguir 500.000 empregos este ano na indústria pesada, sobretudo nos sectores do aço e do carvão, visando reduzir o excesso de capacidade de produção que causou a queda dos preços em todo o mundo.

O ministro chinês dos Recursos Humanos e Segurança Social, Yin Weimin, disse hoje que Pequim vai apoiar os trabalhadores despedidos, transferindo-os para novos postos de trabalho, a iniciar a sua própria empresa ou a reformarem-se.

Pequim está a encetar uma transição no modelo económico chinês, visando reduzir a dimensão de indústrias, vistas como "improdutivas", nomeadamente as do aço, carvão, alumínio, cimento e vidro, em que a produção supera a procura.

Algumas empresas tentam exportar o seu excesso de produção, suscitando criticas nos Estados Unidos, Europa e outros países, por causarem pressão deflacionária e colocarem em risco milhares de postos de trabalho.

Na indústria siderúrgica, o país asiático produz hoje mais do que os outros quatro ‘gigantes’ do sector - Japão, Índia, Estados Unidos e Rússia - combinados.

Em conferência de imprensa, Yin disse que o Governo prestou assistência a 726.000 pessoas cujos postos de trabalho, nas indústrias do aço e do carvão, foram eliminados no ano passado.

A China é a segunda economia mundial, a seguir aos EUA, e um dos motores do crescimento global.

Em 2016, a economia chinesa cresceu 6,7%, o ritmo mais baixo dos últimos 26 anos.

Em 2015, o setor dos serviços representou pela primeira vez mais de metade do Produto Interno Bruto (PIB), à frente da indústria e agricultura.