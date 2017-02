Lone Star quer espanhóis  a gerir terreno das Amoreiras

Aquela que é a maior empresa promotora imobiliária de Espanha, a Neinor Homes, propriedade da Lone Star, poderá ter um papel fulcral na promoção do terreno das Amoreiras, uma das pérolas da carteira de imóveis do Novo Banco.

O terreno, com cerca de 130.000 m2, é um dos mais cobiçados no fervilhante mercado imobiliário da capital neste momento (a par do imóvel da antiga Feira Popular, em Entrecampos) e esteve no último ano debaixo da mira de grandes promotores, entre as quais a Fidelidade Investimentos Imobiliários, dos chineses da Fosun e dos também chineses da Level Constellation.

Na reta final da negociação da venda do Novo Banco à Lone Star, a questão dos terrenos do antigo quartel de Campolide volta à ribalta dada a importância que este ativo tem na totalidade da carteira de imóveis da instituição.

“A maior promotora imobiliária de Espanha, que é detida pela Lone Star, está muito atenta ao mercado português até porque já não é tão fácil comprar ativos a bom preço em Espanha. Evidentemente que a Lone Star, tendo uma promotora habituada a vender projetos com dimensão, está bem ciente da rentabilidade deste imóvel das Amoreiras, daí a prioridade que lhe está a dar”, referiu ao Expresso uma fonte de mercado.

À venda por €200 milhões, o terreno é tão cobiçado para o mercado como é problemático para quem é ainda seu proprietário. A grande questão é que o terreno terá entrado no balanço do banco, após falência da Temple, imobiliária de Vasco Pereira Coutinho, por um valor considerado “excessivo”, conforme referiram algumas das fontes contactadas pelo Expresso. Uma sobrevalorização do imóvel que tem levado a instituição a recusar ofertas que ficam abaixo do valor declarado para efeitos de balanço, dado o impacto penalizador dessa perda.

Foi o caso da Level Constellation que, como o Expresso adiantou no ano passado, chegou a oferecer €120 milhões pelo imóvel.

Ao valor de €1500 que custa atualmente o metro quadrado do terreno, terá de se juntar os custos das infraestruturas para avançar com o projeto. Mas não só.

Quando o projeto foi comprado pelo empresário Pereira Coutinho à Câmara de Lisboa em hasta pública, este estava loteado como um terreno único, para um só projeto de grandes dimensões. A dificuldade em vendê-lo a uma só entidade levou o Novo Banco a pedir um novo loteamento à autarquia de forma a parcelar em seis lotes e assim aumentar a probabilidade de venda, conforme o Expresso já tinha adiantado recentemente. “O Novo Banco percebeu que este projeto era grande demais para qualquer promotor por isso optou por vendê-lo ‘aos bocados’. Mas este segundo loteamento tem imensas fragilidades do ponto de vista da execução, pois obriga a que as infraestruturas de cabos, entre outras, tenham de ser feitas todas no mesmo momento, o que inviabiliza que os seis lotes sejam autónomos, daí que tenha sido pedido um novo loteamento à câmara, processo que está agora a decorrer”, segundo uma outra fonte.

Certo é que neste momento se vive uma “autêntica guerra de bastidores”, realçam as mesmas fontes contactadas, “com partes envolvidas a sublinharem que não se pode vender o Novo Banco sem que se inclua este ativo e outras partes a fazerem pressão na opinião pública, mostrando que faz sentido o banco vender imóveis como este para reduzir o seu endividamento”.

Maior promotora de Espanha

Para já, e segundo adiantou o “Jornal de Negócios” esta semana, a negociação para aquisição do terreno que decorria já há algum tempo entre a Fidelidade e o Novo Banco foi suspensa dado o interesse da Lone Star. Em Portugal, como em Espanha, a Lone Star, empresa americana de fundos de private equity, tem feito operação de peso, aproveitando as boas oportunidades de mercado.

Entre as mais significativas contam-se a aquisição de três centros comerciais Dolce Vita (Porto, Douro e Coimbra) à insolvente Chamartin Imobiliária (por cerca de 40 milhões cada) e posterior venda ao Deutsche Bank por cerca de €200 milhões. Ou a compra ao Catalunya Banc, entidade proprietária da Lusort, dos seus ativos imobiliários e a concessão da marina de Vilamoura, que tem sido apresentado pelo fundo como “um dos maiores empreendimentos em projeto da Europa, com um investimento global implícito na ordem dos €1000 milhões”.

Em Espanha, a grande cartada dos americanos assentou na aquisição de cerca de metade da área imobiliária do banco basco Kutxabank, o grupo Neinor, por €922 milhões (ganhando à Goldman Sachs, que estava também nesta corrida). A transação decorreu há pouco mais de dois anos e foi considerada na altura a maior operação imobiliária desde 2007.

Recorde-se que já se completaram 13 anos desde a demolição dos pavilhões do quarteirão militar na Rua da Artilharia Um, o primeiro passo para avançar com o então empreendimento “Campolide Parque”, da Temple, de Pereira Coutinho. O projeto contemplava a construção de cerca de 65.000 m2 de habitação e outro tanto de escritórios. Estava ainda previsto um hotel e uma praça central dotada de áreas verdes e até um lago artificial.