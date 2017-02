Carlos Tavares: “Portugal está a sofrer menos”

“A perceção que tenho é que Portugal está a sofrer menos”. Esta é a avaliação que o presidente-executivo da Peugeot-Citroën faz da economia e da sociedade portuguesa em fevereiro de 2017. Trata-se do gestor português com maiores responsabilidades no sector automóvel, líder do Grupo PSA, que em 2016 produziu 3,15 milhões de veículos em todo o mundo, registando um volume de negócios superior a €54 mil milhões. Carlos Tavares veio a Portugal, para assistir ao lançamento mundial do Peugeot 5008, no auge das negociações para a compra da Opel-Vauxhall, pertencente à General Motors

Tiago Miranda

Como vê, de fora de Portugal, a evolução económica do país?

Dá impressão de que estamos a sofrer menos. Se for uma realidade, para mim é uma grande satisfação, porque o país atravessou períodos duros e era óbvio que estava a sofrer muito.

Acredita que a indústria portuguesa vai continuar a conquistar mercados de exportação?

Estamos a atravessar um período conturbado no mundo inteiro, de populismos e de rejeição da globalização. Mas temos uma história muito rica que nos demonstra que o comércio e os intercâmbios entre povos afastados trouxeram riqueza, abertura e um futuro. Só temos de continuar a lutar pela nossa performance, para não sermos menos exigentes connosco e para não voltarmos a passar por períodos difíceis daqui a uns anos.

E será possível manter a atração por Portugal, para continuarmos a captar turismo?

Portugal tem um potencial muito importante. Os portugueses devem estar conscientes de que vivem numa sociedade com harmonia. Cada um de nós continua a ter – e acho que isso é magnífico – o sentido de ser agradável com os restantes. Essa qualidade de vida no país, em sociedade, é muito superior àquilo que posso ver nos outros países. Isso é uma força de Portugal, tem de ser preservada e é muito importante. Sendo um país pequeno, só a qualidade do que fazemos é que nos pode proteger, e isso exige uma competição saudável. Se queremos sobreviver com uma boa rentabilidade do nosso turismo, obviamente que a qualidade do serviço em Portugal também tem de ser superior à qualidade do serviço de turismo que se pode experimentar noutros países.

Acabou de reforçar o investimento da PSA com €48 milhões na fábrica de Mangualde, para produzir o futuro veículo comercial que substituirá os modelos Berlingo e Partner. Que horizonte de vida há para Mangualde?

A vida dos veículos comerciais cria produtos concebidos para responder às expectativas dos consumidores durante dez anos, com possibilidade de serem modernizados a meio da vida do produto. Uma fábrica como Mangualde não espera pela geração seguinte de produtos para progredir no aumento da qualidade e na redução de custos.

O que tem de melhorar em Mangualde?

As condições logísticas, de envio dos nossos automóveis para o porto de Vigo, para melhorar a logística de exportação. E ainda há custos energéticos que têm de baixar. Também há uma discussão em curso sobre as portagens de classe 2 que serão pagas pelos novos automóveis – o modelo K9 – que vamos produzir. As questões da energia elétrica foram resolvidas parcialmente, porque equipámos a fábrica com um posto de alta tensão que melhorou as condições económicas de compra de energia. Mas o custo da eletricidade continua mais elevado do que nos outros países europeus – e mais elevado do que em França. Isso retira parte da competitividade dos nossos custos do trabalho. Preferia que tivéssemos salários mais elevados com um custo de eletricidade mais baixo. E a capacidade de exportar os nossos automóveis de Mangualde para Vigo necessita de investimentos de eletrificação na linha ferroviária que não estão feitos.

O programa Indústria 4.0 fará a robotização massiva da fábrica de Mangualde?

Robotização massiva, certamente que não. Em certos postos de trabalho vai haver robotização, que terá como objetivo melhorar condições de trabalho ou cancelar postos de trabalho quando não há outra solução para tratar de problemas de qualidade.

Quantos postos de trabalho serão anulados?

Não sei. O objetivo é proteger a empresa, para que possa continuar a funcionar com mais qualidade e menos custos, senão perde competitividade e desaparece. Em 2012, a PSA esteve quase na falência. Felizmente, agora está de boa saúde.