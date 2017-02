Reposição dos feriados custou €89,1 milhões à fileira do metal

A reposição dos feriados custou €89.127.380 milhões à indústria metalúrgica no ano passado. As contas são da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), preocupada com “o impacto negativo da medida”, uma vez que mais feriados significam sempre menos horas de trabalho e “isso tem impacto na produção industrial”, sublinha Rafael Campos, vice-presidente da AIMMAP.

“Em 2016, menos quatro dias de trabalho representaram uma variação negativa no volume de trabalho de 1,72%”, diz o dirigente associativo. E explica as suas contas: “Sabemos que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) do sector é de €5,2 mil milhões (com base nos valores de 2014), ou €22,8 milhões por dia útil de trabalho. Assim, obtemos uma projeção de VAB perdido de €89.127.380 milhões”.

Mas, além destes números, Rafael Campos diz ser preciso pensar noutras questões, como o facto de muitos feriados serem a meio da semana, o que significa “fazer as chamadas pontes, aumentando o seu impacto na perda de produtividade das empresas”.

Por isso, propõe um “modelo à inglesa”, passando todos os feriados para a segunda-feira. Isso permitiria “estabilizar os dias de trabalho, a produção de cada ano” e, simultaneamente, “acabar com as pontes”, consideradas “um verdadeiro cancro da economia”. Neste formato, continuaria a haver “dias intocáveis, como o Natal ou o 1º de Maio” e todos os feriados que coincidem com os fins de semana passariam, também, para a segunda-feira, sugere.

Recorde nas exportações

As contas e a perda atribuída aos feriados não impediram a fileira de ter, em 2016, o seu melhor ano de sempre. Na verdade, tudo se concentra num pequeno aumento de 0,2%. Foi o suficiente para o metal português registar um ganho de 30 milhões de euros nas exportações e obter o seu sexto recorde desde o início da década na frente internacional, salienta Rafael Campos.

A indústria metalúrgica e metalomecânica, campeã nacional nas exportações, viu as vendas ao exterior crescerem 40% desde 2010, para fechar o último exercício nos €14,6 mil milhões, ou seja, 63% da produção total. “Estamos a falar de um ganho de mais €4,1 mil milhões desde 2010. Podemos dizer que o nosso crescimento vale quase tanto como toda a fileira têxtil nacional ou, até, que crescemos um bocadinho mais do que duas indústrias do calçado”, comenta o dirigente associativo para mostrar o seu “orgulho na performance obtida”.

É verdade que o recorde de 2016 foi garantido à tangente, nos dois últimos meses do ano, muito por força do desempenho das vendas para França e Espanha, mas a ambição é garantir mais um recorde em 2017 e até pode haver alguns investimentos estrangeiros a ajudar a dar gás à máquina exportadora.

Desde logo, os indianos da Sakhti, já com uma fábrica na Maia, acabam de investir €37,5 milhões para produzir peças metálicas para automóveis em Águeda.

“E temos tido contacto de alguns grupos internacionais interessados em investir cá. Não podemos revelar nomes. Nós ajudamos a fazer a ligação ao terreno, às empresas. Neste momento há pelo menos três projetos interessantes com potencial”, garante.

Sem números para apresentar sobre o investimento das empresas do sector nos últimos anos, Rafael Campos sublinha que todos os meses visita algumas unidades e há sempre projetos em curso, em equipamento, modernização, expansão, investigação e desenvolvimento. “Temos nas nossas empresas uma cultura de reinvestimento daquilo que geram”, diz.

Ao todo, esta fileira heterogénea que fabrica agulhas cirúrgicas e gruas tem 15 mil unidades e 200 mil postos de trabalho. Sem as microempresas, ficam duas mil PME e grandes empresas, onde o peso do capital estrangeiro, distribuído por alemães, espanhóis, franceses, norte-americanos e japoneses, ronda os 10%.

“Nos anos de crise perdemos alguns milhares de postos de trabalho, mas já os recuperámos e, no período de ajustamento, vimos pequenas e médias empresas francesas instalarem-se por cá, atraídas pela competência dos nossos recursos humanos”, comenta Rafael Campos, para destacar a importância da componente da formação profissional, uma das batalhas que o sector trava com o Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), mas também o apoio de universidades e institutos especializados na área da engenharia, como o INESC e o INEGI na capacidade de atração do país.

Frente comum na energia

Nas conversas com os empresários do sector, a preocupação geral é a dificuldade em arranjar pessoal qualificado. Já no que respeita à legislação laboral, é consensual a vontade de “não mexer no quadro existente”. “Mais do que tudo, gostamos de estabilidade. Na política fiscal também pedimos estabilidade, apesar de haver correções a fazer, como nas tributações autónomas”, acrescenta.

Mas os custos de contexto também pesam nas estratégias empresariais, em especial a energia e os combustíveis. “A partir de abril vamos ter a noção clara do que pode acontecer, mas a ideia é que teremos na energia aumentos superiores a 6%, e isso, conjugado com o aumento do salário mínimo e com a dificuldade na contratação, traz preocupações. Adivinha-se perda de competitividade”, reconhece.

No entanto, há trabalho que está a ser feito. Se a energia pesa de 10% a 35% nos custos de produção, a AIMMAP junta empresas para comprar energia em grupo e faz seis licitações por ano para eletricidade e gás. Em 2016, o ganho médio das 200 empresas que integraram este grupo face à hipótese de terem ficado fora do pacote terá sido de 5% e há empresas que economizaram €150 mil.

Outra batalha em curso é o crescimento nos mercados extracomunitários. Em 2016, as exportações do sector para a Europa (€11,4 mil milhões) cresceram 7%, mas no resto do mundo (€3,1 mil milhões) a queda foi de 18,6%, muito por culpa de Angola e da China. Só para Angola as exportações caíram de €714 milhões, em 2015, para €398 milhões, em 2016, e já estiveram próximas dos mil milhões há três anos. Mas isso não afeta o otimismo de Rafael Campos: “Era o nosso quarto mercado e estamos a vender apenas 30% daquilo que vendíamos para lá. Mesmo assim conseguimos manter a trajetória de crescimento e chegamos a 200 países.”

O campeão das exportações em números

14,6 mil milhões de euros foi o valor recorde das exportações da fileira em 2017. O crescimento foi de 0,2%.

40% é o crescimento das exportações do sector desde 2010. Em valor, são €4,1 mil milhões. Todos os anos foram recordes, à exceção de 2014.

23 mil milhões de euros é o volume de negócios do sector, que exporta dois terços do que produz.

200 mil pessoas foram formadas no CENFIM em 20 anos. A taxa de empregabilidade é de 99,9%.

15 mil são as empresas do sector. As pequenas, grandes e médias são menos de duas mil, 10% das quais de capital estrangeiro. No total, empregam 200 mil pessoas