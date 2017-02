Incentivos fiscais atraem talento qualificado para Portugal

São precisamente 10.684 os estrangeiros que chegaram a Portugal entre 2009 e 2016, requerendo o estatuto de Residente Não Habitual (RNH) que confere a profissionais ligados a atividades de elevado valor acrescentado uma redução da taxa de IRS, ficando a pagar apenas 20%, e os reformados a isenção total desde imposto. Os números são avançados pelo Ministério das Finanças que reconhece não existirem dados concretos sobre quantos destes 10.684 são profissionais atualmente no ativo em Portugal. Basta porém analisar o atual panorama nacional em matéria de empreendedorismo, investimento de multinacionais no país e até a o carácter global que as universidades portuguesas têm vindo a assumir, para perceber que nos últimos anos Portugal entrou na rota do talento internacional.

Os dados do Ministério das Finanças apontam para um forte incremento do número de pedidos de estatuto de RNH a partir de 2014, altura em que deram entrada nos serviços competentes 2126 pedidos. Em 2009 foram apenas 16 e em 2013, o número ainda não excedia os 837. No ano passado, foram entregues 6003 pedidos. 3270 foram já autorizados e 786 pedidos relativos a 2016 ainda aguardam análise. Os números avançados pelo ministério confirmam a tendência que vem sendo seguida pelas empresas. Multinacionais tecnológicas como a Cisco, Microsoft, Siemens e tantas outras recrutam os melhores talentos, nacionais ou internacionais. E a tendência alarga-se a outros setores como o dos Centros de Competências e Serviços Partilhados.

Tecnologias e engenharia

Luís Sottomayor, diretor de comunidade da plataforma de recrutamento Talent Portugal, criada para atrair talento estrangeiro para o país, fala num crescimento exponencial do número de estrangeiros a trabalhar em centros de serviços globais. Nesta área, o responsável destaca os serviços partilhados na área financeira e de consultoria, os de engenharia e de Tecnologias de Informação e os centros de suporte a clientes que, segundo confirma, “contam com dezenas de milhares de postos de trabalho e que revelam, atualmente, uma grande margem de crescimento” com muitos estrangeiros já a integrar as operações em Portugal.

Na última International Job Fair realizada pela Talent Portugal, em novembro, no Porto, inscreveram-se 800 candidatos. “Cerca de 30% eram estrangeiros, de 67 nacionalidades tais como brasileira, polaca, romena ou iraniana”, recorda Luís Sottomayor. O cenário é em tudo semelhante ao impulsionado pelo movimento startup em Portugal que tem estado a atrair para o país um número cada vez maior de empreendedores estrangeiros com projetos inovadores. Miguel Fortes, diretor executivo da Startup Lisboa, confirma-o não só nos projetos incubados ou que já passaram pela plataforma, como nos estrangeiros que “têm vindo a demonstrar interesse em fixar-se no Hub Criativo do Beato com projetos com forte componente de inovação e tecnologia”. Foi de resto esta a localização escolhida por Paddy Cosgrave para implantar o escritório da Web Summit em Portugal, apesar do hub não ter ainda data definida para abertura.

Também no campo da incubação de projetos, a britânica Second Home, de Rohan Silva e Sam Aldenton, que em dezembro se implantou em Portugal demonstra a apetência de profissionais estrangeiros para se fixarem em Portugal. Fonte do projeto avança que “35% dos cerca de 200 profissionais que escolheram a Second Home como espaço de trabalho, são estrangeiros”. Um número que durante este mês é ainda maior já que na incubadora estão temporariamente 50 profissionais de vários países, no âmbito do programa Remote Year, que permite trabalhar durante um ano em várias cidades do mundo.

Mas a atratividade de Portugal perante os estrangeiros não se resume aos profissionais. Fruto de um investimento estratégico que tem sido consolidado pelas universidades nacionais, um número crescente de estudantes internacionais escolhe todos os anos Portugal para estudar. Entre os anos letivos de 2009/2010 e 2013/2014, o número de alunos estrangeiros nas universidades portuguesas cresceu de 19.425 para cerca de 34 mil, segundo dados da Direção-geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Tome-se como exemplo a Universidade do Porto (uma entre várias) que anunciou ter batido este ano letivo o seu recorde de captação de estudantes internacionais ao receber mais de quatro mil alunos de 129 países. Só no segundo semestre letivo entraram na universidade 978 estudantes, ao abrigo de programas de mobilidade internacional, como o Erasmus+.