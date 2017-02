Estudantes vencem em Macau e Hong Kong

A final internacional da edição de 2016 do Global Management Challenge realiza-se de 10 a 12 de abril na cidade de Doha, no Qatar. Ao todo vão estar neste evento cerca de 30 países e alguns deles só agora estão a selecionar o seu vencedor. Macau e Hong Kong são disso exemplo, tendo organizado este mês as suas finais nacionais em que a vitória foi obtida por equipas de estudantes.

Nestes dois territórios a competição é organizada pela Macau Management Assotiation (MMA). Em Macau, a edição de 2016 contou com a participação de 111 equipas e a de Hong Kong com 126, em ambos os casos maioritariamente formadas por universitários. “Temos mais estudantes, porque para estas equipas a inscrição é gratuita, mas esperamos na edição de 2017 vir a cativar mais quadros”, explica Jodie Lam, assistente de direção da MMA. É que na sua opinião quem participa nesta iniciativa obtém conhecimentos valiosos de gestão e tem a oportunidade de aplicar a teoria na prática, num ambiente sem riscos, uma vez que aqui se gere uma empresa virtual. Uma situação que é interessante tanto para quem estuda como quem já trabalha.

Para Jodie Lam, “esta prova é uma excelente ferramenta de estratégia e gestão, na medida em que os participantes têm de trabalhar em equipa e tomar decisões em áreas variadas de uma empresa com vista a obter os melhores resultados”. Acrescenta que o Global Management Challenge permite às equipas alargarem horizontes ao nível da gestão estratégica, perceberem melhor as condições de mercado, contactarem com diferentes áreas funcionais e compreenderem o impacto das suas decisões numa empresa.

Após a vitória em Macau e Hong Kong as duas equipas de estudantes vão integrar a final internacional e disputar o título de campeão face a países oriundos da Europa, África, Ásia, América do Sul e Médio Oriente.