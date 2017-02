Brasileiro seduz portugueses da Pharol

Nelson Tanure quer afastar Mora da gestão e convencer o Novo Banco e o BCP a ajudar e quem sabe vender

Depois de ter entrado de rompante no capital da Oi e travado uma batalha para conseguir um lugar na administração da operadora brasileira, Nelson Tanure estendeu os seus tentáculos à portuguesa Pharol. Controla, através da Société Mondiale, mais de 8% da Oi, e detém através de veículos quase 10% da Pharol. Investiu na operadora brasileira, em 2016, pouco antes de a empresa entrar em processo de recuperação judicial e quando as ações valiam cêntimos no mercado.

Ambicioso e conhecido por entrar em empresas que estão em rutura, com intenção de as recuperar, “mas deixando no fim apenas a carcaça” — como descreve a revista brasileira “Piauí”, lembrando o caso dos estaleiros do Rio de Janeiro nos anos 80 ou o do “Jornal do Brasil” que comprou e depois fechou —, Tanure tem agora na Oi um dos seus grandes alvos e quer mandar. Desde setembro que fontes próximas do investidor asseguram que está a tentar negociar um acordo com os acionistas portugueses da Pharol, antiga PT SGPS, detentora de cerca de 27% da Oi. Até agora sem sucesso, apesar da pressão.

Cinco meses depois, Tanure volta a atacar. Fontes próximas do investidor, que já esteve em Portugal, asseguram ao Expresso que ele tem mantido contactos com “os acionistas de referência da Pharol para analisar cenários para esta e a Oi, e partilhar com eles o seu plano estratégico de olhos no futuro”. Esses acionistas são o Novo Banco (9,56%), o BCP (6,17%) e a Visabeira (2,64%). Parte da posição dos bancos foi-lhes parar às mãos por execuções de dívida da Ongoing, outrora o segundo maior acionista da Pharol. Tanto o Novo Banco como o BCP, optaram pelo silêncio em relação a eventuais conversações.

Tanure com poder na Pharol?

Não está afastada, sabe o Expresso, a possibilidade de Tanure mostrar disponibilidade para ficar com as participações dos grandes acionistas portugueses. Se isso acontecesse, controlaria a Pharol, e simultaneamente ficaria o maior acionista da Oi.

Quando entrou na Oi convocou, através da Société Mondiale, várias assembleias gerais para pedir o afastamento dos administradores portugueses da Pharol. Agora quer saber se os grandes acionistas da holding portuguesa estão disponíveis para o apoiar no afastamento de Rafael Mora da administração da Pharol. O objetivo é propor a sua destituição na assembleia geral de 26 de maio. Mora, ex-administrador da Ongoing e representante da Pharol na Oi, é o rosto mais visível dos acionistas portugueses na operadora no Brasil, um país que conhecia bem, até porque a Ongoing tinha lá negócios. Combativo, foi ele quem deu a cara pela oposição à ideia inicial dos acionistas brasileiros da Oi, que queriam que a Pharol, no verão de 2014, saísse da operadora brasileira sem qualquer participação, depois de ter sido noticiado que a PT tinha investido €897 milhões na Rioforte, uma empresa falida do Grupo Espírito Santo. A Pharol acabou por ficar com cerca de 25,2% da Oi, sendo hoje o seu maior acionista. Mais recentemente, com Tanure já com assento no conselho da Oi, a revista “Piauí” conta que o acionista brasileiro, na sequência de uma discussão, avançou com a mão sobre Mora e tocou-lhe, tendo este apresentado uma queixa formal ao conselho. Depois da quezília o regulador das comunicações brasileiro, Anatel, tem um representante seu a acompanhar as reuniões.

Entretanto, em Portugal, o julgamento do pedido de anulação da deliberação de combinação de negócios entre a PT e a Oi foi novamente suspenso esta semana, perante a perspetiva de um acordo entre os autores da ação, a Associação de Investidores e Analistas Técnicos do Mercado de Capitais (ATM) e a Pharol. O acordo visará a colaboração dos dois nas ações contra alguns dos ex-administradores executivos e não executivos da antiga PT SGPS, nomeadamente Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Luís Pacheco de Melo e Amílcar Morais Pires. Se houver acordo a ATM, que reclama representar acionistas que perderam mais de duas dezenas de milhões de euros com a operação, retira a queixa. Em troca, sabe o Expresso, está a ser estudada a possibilidade de a Pharol pagar as custas dos processos interpostos pela ATM.

Participações cruzadas

- A Pharol, antiga PT SGPS, é dona de cerca de 27%, o que a torna a maior acionista da operadora brasileira.

- Os acionistas de referência portugueses da Oi são o Novo Banco (9,56%), o BCP (6,17%) e a Visabeira (2,64%).

- Nelson Tanure entrou na Oi em 2016 e controla 8% do capital. Tem quase 10% da Pharol.