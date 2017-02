Lisboa tem as rendas mais baratas da Europa

Lisboa está na moda, e não é só no turismo. A relação qualidade/custo de vida que é possível usufruir na capital quando comparada com outras da Europa e a generosa oferta de mão de obra qualificada também a baixo preço garantem à cidade uma capacidade de atração invejável junto das empresas internacionais que aqui se querem instalar. Estas têm vindo, no entanto, a deparar-se com um sério bloqueio: a falta de espaços de escritórios para ocupar.

O alerta foi lançado esta semana pela consultora Aguirre Newman durante a apresentação do seu mais recente estudo sobre o mercado de imobiliário comercial e as tendências para 2017. “Lisboa é a capital mais barata da Europa [ver quadro] no que diz respeito às rendas no mercado de escritórios e está até abaixo de cidades como Barcelona, que não é sequer uma capital. Existe muita procura de espaços atuais e bem localizados, mas a realidade é que não há oferta”, resume Paulo Silva, diretor-geral da Aguirre Newman em Portugal.

Com a chamada renda prime (a mais cara) média a rondar os €216/m2/ano (€18/m2/mês), Lisboa está imediatamente abaixo de Barcelona (€228), Copenhaga (€241) ou Bruxelas (€265). Londres surge no topo da tabela com €1900/m2/ano (€158/m2/mês), quase nove vezes mais do que Lisboa, segundo os dados atualizados pela Aguirre.

“Em 2013, quando as empresas começaram a sair da crise, apostaram também em novas localizações em espaços mais atuais. Mas os promotores estavam e estão todos ainda muito direcionados para o mercado habitacional. Basta dizer que em 2017 e 2018 só estão previstos quatro novos edifícios de escritórios, cerca de 46.500 m2, distribuídos pelo edifício VDA, o 24 de Julho, 62, a sede da Abreu Advogados e o Fontes Pereira de Melo, 41. Apenas este último tem ainda área disponível para arrendar”, reforça ainda o responsável.

Mas o cenário começa a mudar paulatinamente. “Em 2017 vamos começar finalmente a assistir à transação de ativos para construção nova, algo que não acontecia há vários anos. E isto inclui não só escritórios mas também habitação e hotelaria”.

Em 2016, recorde-se, foram absorvidos cerca de 144.000 m2 de área de escritórios em Lisboa, um valor taco a taco com o atingido em 2015. Atualmente, há ainda 473.462 m2 disponíveis, mas uma boa parte são espaços datados ou, sendo atuais, demasiado pequenos e que não satisfazem a procura das empresas nacionais e internacionais por áreas generosas. “Apenas 4% do que está desocupado são áreas novas".

À descoberta do Porto

A escassez de espaços em Lisboa levou à descoberta de um outro mercado que também tem rivalizado no turismo e no residencial, apesar das escalas de diferentes dimensões. “O Porto tem uma vantagem acrescida: não só o arrendamento dos edifícios de escritórios é mais barato como também o é o custo de mão de obra qualificada, até porque no Porto há mais desemprego do que em Lisboa".

A porta de entrada das multinacionais em Portugal continua a ser a capital, mas uma vez instaladas estão atentas à economia de custos e procuram alternativas mais compensatórias, diz Paulo Silva. Prova disso são as movimentações que se sucedem na Invicta. Só a Aguirre Newman intermediou a colocação de 10.000 m2 de escritórios desde que começou a trabalhar o mercado do Porto, há cerca de seis meses.