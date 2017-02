ANA vai ter novo presidente e outro modelo de governo

A ANA — Aeroportos de Portugal vai mudar o modelo de governo, deixando de ter uma estrutura simples, com assembleia-geral, conselho de administração — em que o presidente acumula funções de administrador-delegado — e conselho fiscal, para passar a ter um presidente do conselho de administração não-executivo e um presidente-executivo. O Expresso sabe que este novo modelo estará operacional no final de março, altura em que o atual presidente, Jorge Ponce de Leão, passará a ter apenas funções não-executivas e a ANA contará com um novo gestor, Carlos Lacerda, que assumirá o cargo de presidente-executivo.

Carlos Lacerda, com 55 anos, deixa as funções de diretor-geral da SAP Portugal e de membro da equipa de liderança da SAP para a região da Europa, Médio Oriente e África.

