13.045 casas para venda em Lisboa

A cidade de Lisboa está na moda e são vários os interessados em arrendar uma casa na capital, ou mesmo comprar, seja para habitar ou na ótica de investimento. Numa análise à oferta de imóveis neste concelho presente no bpiexpressoimobiliario.pt verifica-se que o número de apartamentos para venda, que é de 13.045, é muito superior aos 1036 vagos para arrendamento. A distribuição por freguesias é também díspar, mas tanto para comprar como para arrendar, é nas Avenidas Novas que se concentra a maior oferta.

Das 24 freguesias de Lisboa a das Avenidas Novas lidera na oferta de apartamentos para venda, com o total de 1517. Em segundo lugar, com 1172 surge a de Santo António e em terceiro Arroios, com 1118. O menor número encontra-se nas freguesias de Carnide com 47 imóveis, o Beato tem 72 e Marvila 81.

Tomando como exemplo a freguesia com maior oferta em Lisboa, está a ser comercializado um apartamento de tipologia T2, com 120 m2 de área útil, por €725 mil. Possui um terraço com 15 m2 e está inserido num edifício reabilitado. Ainda na mesma freguesia e por €345 mil pode ser adquirido um apartamento de tipologia T4, construído em 1950, mas remodelado, com 175 m2 de área bruta.

Oferta cara

Continuando nas freguesias com maior disponibilidade destes imóveis, na de Santo António vende-se um apartamento de tipologia T4, com 258 m2 de área útil, por €1.410.000. Ainda nesta zona da cidade, mas a um preço mais em conta, encontra em comercialização uma destas casas, de tipologia T1 e 40 m2 de área útil, por €175 mil.

A terceira freguesia de Lisboa com mais oferta para venda é a de Arroios. Aqui e por €165 mil, encontra vaga uma habitação de tipologia T0 com 40 m2 de área útil. Já com €480 mil pode ser adquirido um apartamento T2, a estrear, com 115 m2 de área bruta.

Em comparação com o número de imóveis para venda presente no bpiexpressoimobiliario.pt, o número de apartamentos para arrendar é quase residual. Neste parâmetro a freguesia com mais oferta é novamente a das Avenidas Novas com 156 imóveis. Segue-se-lhe a do Parque das Nações com 138 e a de Santo António com 84.

Escassez de imóveis

No extremo oposto ficam as de Marvila com dois, Beato com cinco e Santa Clara com seis.

Numa análise mais uma vez à freguesia das Avenidas Novas, está disponível para arrendar um apartamento de tipologia T2, com 110 m2 de área bruta, construído em 1959, pelo qual é pedido €850/mês. O imóvel em causa tem varanda e terraço.

No Parque das Nações arrenda-se um apartamento de tipologia T1, com 60 m2 de área útil, por €1000/mês. Na descrição do imóvel é referido que está totalmente equipado. Ainda nesta zona da cidade e por €2150/mês arrenda-se um apartamento T4 com 51 m2 de área útil. Trata-se de um 12º andar com vista para o rio Tejo, situado perto de serviços e transportes públicos.

Por último e em Santo António pode ser ocupado por €1050/mês um apartamento T2 com 80 m2 de área útil.