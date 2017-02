Supermercados DIA aumentam faturação em 10,2%

O grupo espanhol faturou 10.550 milhões de euros em 2016, dos quais 848 milhões em Portugal, o que representa 8% do total

O grupo espanhol de distribuição DIA registou em 2016 um aumento de 10,2% na faturação, chegando aos 10.550 milhões de euros, graças à melhoria dos negócios em todos os mercados em que opera.

Segundo um comunicado do grupo, em Portugal a faturação chegou aos 848 milhões de euros, o que representa 8% do total, apenas acima do mercado chinês (2,2%).

Espanha representou 56% das vendas, chegando aos 5967 milhões de euros, um aumento de 0,9%.

De acordo com o grupo espanhol, na Península Ibérica as vendas brutas aumentaram 1,1 % para os 6.15 milhões de euros e no segmento dos mercados emergentes (Argentina, Brasil e China) atingiram os 3,36 milhões de euros, com um aumento de 26,3% em moeda local.

Segundo o DIA, as vendas comparáveis consolidadas em 2016 cresceram 8,7%, um número recorde desde a saída da companhia da bolsa, em 2011.

Os lucros antes de impostos situaram-se nos 243 milhões de euros, mais 12,8 do que no ano anterior. Já o lucro líquido atribuído registou uma descida de 42% para os 174 milhões de euros.

Por seu lado, o EDIBTA ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) situou-se nos 625 milhões de euros, mais 8,6%.

No fecho do exercício de 2016, o grupo DIA contava com uma rede de 7.799 lojas, mais 81 do que no ano anterior.

O Conselho de Administração vai propor aos acionistas um dividendo de 0,21 euros brutos por ação, o que representa uma distribuição de 128 milhões de euros, metade do lucro líquido ajustado, segundo a companhia espanhola.