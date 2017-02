Lisboa em baixa, Bolsas europeias em alta

O PSI20 está em baixa com as ações da Jerónimo Martins, a descerem 2,78%. Bolsas europeias sobem à espera da publicação de dados macroeconómicos

O principal índice da bolsa portuguesa, o PSI20, desde 10 de fevereiro com apenas 17 títulos, estava hoje em baixa, com as ações da Jerónimo Martins a descerem 2,78% para 15,75 euros.

Cerca das 8h55 em Lisboa, o PSI20 estava a descer 0,27% para 4.656,22 pontos, com oito 'papéis' a desvalorizarem-se, quatro a subirem e cinco inalterados.

Na quarta-feira, a Jerónimo Martins anunciou que os lucros subiram 78% no ano passado, face a 2015, para 593 milhões de euros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Jerónimo Martins adianta que "numa base comparável, excluindo o impacto da Monterroio", os resultados líquidos atribuíveis ao grupo "cifraram-se em 361 milhões, um crescimento de 14,5% face ao ano anterior.

Em igual período, as vendas aumentaram 6,5% para 14.622 milhões de euros, enquanto o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 7,8% para 862 milhões de euros.

As ações da Pharol também eram das que mais desciam, estando a cair 1,44% para 0,342 euros, depois de na segunda-feira o julgamento do pedido de anulação da deliberação de combinação de negócios entre a PT e a Oi ter sido novamente suspenso, já que à vista há um acordo entre os autores da ação, a associação ATM e a Pharol (ex-PT SGPS).

Além das ações da Jerónimo Martins e da Pharol, as da EDP Renováveis eram das que mais desciam, designadamente 0,95% para 6,246 euros.

Ao contrário, os 'papéis' da Galp Energia estavam a subir 1,25% para 13,755 euros.

Em 10 de fevereiro, o BPI deixou de figurar no principal índice da bolsa portuguesa, depois de o CaixaBank ter ficado com 84,5% do capital do banco no âmbito da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre a entidade portuguesa.

Assim, o principal índice da bolsa passou a contar apenas com 17 empresas cotadas: Altri, BCP, Corticeira Amorim, CTT, EDP, EDP Renováveis, Galp, Jerónimo Martins, Montepio, Mota-Engil, Nos, Pharol, REN, Semapa, Sonae, Sonae Capital e The Navigator Company.

Na Europa, as principais bolsas estavam hoje de manhã em alta, à espera da publicação de diversos dados macroeconómicos e empresariais.

Além de diversos resultados empresariais, como os da Orange, AXA e PSA Peugeot Citroen em França ou os do Barclays no Reino Unido, hoje serão publicados os resultados de 2016 do Bundesbank e o inquérito mensal de conjuntura em França, onde hoje vão reunir os ministros da Economia francês, italiano e espanhol.

No outro lado do Atlântico, os mercados vão estar atentos às palavras do porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, na habitual conferência de imprensa quinzenal sobre a atualidade do organismo.

Em Nova Iorque, depois de ter estado fechada na segunda-feira devido ao feriado do Dia do Presidente, Wall Street fechou na quarta-feira com o Dow Jones a subir 0,16% para um novo máximo desde que foi criado em 1896, de 20.775,60 pontos, pela 11.ª sessão consecutiva.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, mas a subir para 1,0557 dólares, contra 1,0546 na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em abril, abriu hoje em alta, a cotar-se a 56,31 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,95% do que no encerramento da sessão anterior.