PCP quer Novo Banco público em nome do interesse nacional

"A eventual venda do Banco a um grupo privado – associado a Fundos de Investimento e a actividade especulativa – depois de o Estado ter sido comprometido com avultados recursos públicos no processo de Resolução (4,9 mil milhões de euros), incluindo os seus activos mais problemáticos, como aconteceu anteriormente com o BPN e o Banif, constitui uma decisão que só pode merecer a rejeição pelo PCP", avança o aquele partido em comunicado. É, diz o partido comunista, "uma decisão contrária ao interesse nacional".

A reação do PCP ocorre um dia depois de o Banco de Portugal ter confirmado a informação avançada pelo Expresso, segundo a qual, o supervisor escolhia o fundo norte-americano Lone Star para negociações exclusivas para a venda do Novo Banco.

O PCP explica porquê: "A concretizar-se, tal decisão deixaria o caminho livre para uma reestruturação do banco, com prejuízo dos seus trabalhadores e da actividade, e para a preparação da sua venda pelos novos donos em condições favoráveis aos seus interesses mas lesivas do interesse público na linha do que é a natureza destes fundos de Investimento".

O Partido Comunista sublinha ainda que tem defendido desde o início do processo de resolução, em agosto de 2014, que Novo Banco pela sua dimensão, e o apoio que pode dar às pequenas e médias empresas, "devia manter-se sob controlo público do Estado".