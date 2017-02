Lucro da Galp cai 24% para €483 milhões

A Galp Energia obteve em 2016 um lucro de 483 milhões de euros, menos 24% do que o resultado alcançado no ano anterior, informa a empresa em comunicado ao mercado.

A empresa viu o seu lucro do quarto trimestre encolher 18%, para 121 milhões de euros, penalizada por imparidades no Bloco 14, em Angola, e custos associados às novas plataformas flutuantes de produção no Brasil.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) baixou 8% no conjunto de 2016, para 1411 milhões de euros. O resultado específico da área de exploração e produção até cresceu 40%, mas foi contrabalançado por quedas de 26% nos ganhos da refinação e distribuição e de 18% nos ganhos do gás natural e eletricidade.

O grupo acabou por ser afetado em 2016 por uma descida de 13% no preço médio de vfenda de petróleo e gás, bem como por uma queda de 19% na sua margem de refinação em Portugal (de 6 para 4,3 dólares por barril). As vendas internacionais de gás, que constituíam uma alavanca relevante dos resultados do grupo, baixaram 14%.

Já o investimento global da Galp em 2016 recuou 5%, para 1218 milhões de euros, enquanto a sua dívida líquida diminuiu 26%, para 1260 milhões de euros.