Há 1600 oportunidades de emprego na Universidade Nova

A escola de gestão da Universidade Nova vai realizar uma nova edição do Business Forum, o seu evento anual de recrutamento. Há mais de 1600 oportunidades de emprego e perto de 800 estágios para preencher

O Business Forum, já conhecido evento de recrutamento da Nova School of Business and Economics (Nova SBE) está de regresso. A 16ª edição da iniciativa acontece já na próxima quarta-feira, 22 de fevereiro, no Campus de Campolide, em Lisboa, e pela primeira vez é realizada em parceria com a Nova Information Management School (Nova IMS).

Durante todo o dia, mais de 60 empresas estarão a contratar para 1.629 vagas de emprego disponíveis em várias áreas, 779 oportunidades de estágio e 604 estágios de verão.

O evento, que o Expresso acompanhará em direto no Facebook, ao longo de todo o dia, replica um modelo que nos últimos anos tem estreitado a relação dos alunos da escola às empresas recrutadoras, garantindo-lhes uma taxa de empregabilidade que segundo Marta Assunção, diretora de Comunicação da Nova SBE, “é 100% seis meses a pós a conclusão da sua formação” e oportunidades de carreira internacionais, já que “o número de alunos que encontram oportunidades no estrangeiro ultrapassa os 40%”, explica.

Mais de 60 empresas de diversos sectores - entre as quais multinacionais como a Accenture, AT Kearney, McKinzey & Company, Mercer, Capgemini, Samsung, PwC, Unilever, EDP, CTT, L’Óreal, NOS, Sonae, Nestlé e outras – já asseguraram presença no evento onde também estão previstas 40 turbo sessions. “Trata-se de sessões de apresentação de empresas de distintos sectores, desde o retalho à consultoria, sem esquecer os bens de consumo e as tecnologias de informação, que durante 15 minutos têm oportunidade de se dar a conhecer aos alunos das escolas e abordar as suas oportunidades de carreira”, realça Marta Assunção.

No evento são esperados mais de 3500 alunos que poderão além de formalizar as suas candidaturas, participar em sessões de networking e em sessões especiais de make-up (maquilhagem) profissional e dress-up (vestuário), criadas em parceria com a marca de cosmética Kiko Milano e a empresa Chic by Choice, com o objetivo de ajudar a preparar os alunos para a melhor forma de se apresentarem numa entrevista de emprego, numa reunião negócios ou num evento com altos quadros da empresa.

“Propiciando um contacto com um grande número de empresas, algumas internacionais, de vários sectores, o Business Fórum é um elemento core do nosso objetivo de garantir uma empregabilidade máxima aos nossos alunos através do desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades das empresas e é, sem dúvida, uma excelente oportunidade de interação entre alunos e empresas”, explica Daniel Traça, diretor (dean) da Nova SBE.

Para o diretor, a parceria agora firmada com a Nova IMS, não só na área dos programas académicos, mas também na área da formação de executivos, “confirma a convergência e a importância da relação entre as áreas do digital e do data analytics com as áreas de gestão, finanças e economia, a que a Nova SBE tem dado resposta através de colaborações alargadas”.

O Business Fórum não é a única iniciativa de aproximação dos alunos à empregabilidade promovida pela Nova SBE. A escola de gestão desenvolve ao longo de todo o ano um trabalho de promoção da empregabilidade dos seus alunos alicerçado na perspetiva de que um aluno de gestão tem horizontes vastos de carreira que não passam só pela consultoria e áreas financeiras e podem estender-se a sectores como a saúde, tecnologias, retalho e outros.

A Nova SBE promove ao longo do ano as Business Presentations, apresentações de empresas aos alunos que estão pensadas para alargar horizontes em termos de carreira e no arranque de cada ano letivo os mestrandos da escola passam pela Discovery Week, um programa de acolhimento que também lhes permite conhecer distintas realidades organizacionais, em sectores diversos, e a oportunidades de carreira que geram, antes mesmo de iniciarem os seus mestrados.