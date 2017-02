Galp vai baixar investimento nos próximos cinco anos

A Galp fixou para os próximos cinco anos o objetivo de investir uma média anual entre 800 e 1000 milhões de euros, um valor que se traduz numa revisão em baixa do plano apresentado ao mercado no ano passado, que contemplava um investimento de 1 a 1,2 mil milhões de euros por ano.

Na atualização do seu plano estratégico, que é apresentada esta terça-feira em Londres, a Galp estabelece também a meta de alcançar até 2021 um crescimento médio anual de 15% 20% na sua produção de petróleo, que no último trimestre do ano passado ascendia a 82,7 mil barris por dia. No plano apresentado aos investidores há um ano a Galp projetava até 2020 um crescimento médio anual da sua produção de 25% a 30%.

Este aumento do negócio da exploração e produção de petróleo terá impacto nas contas do grupo, que conta ampliar o seu EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) em 20% ao ano até 2021. Grande parte do resultado virá da área de exploração e produção, que é onde a Galp tem concentrado a maior parte do seu investimento.

A apresentação que a empresa realiza esta terça-feira em Londres, junto de investidores e analistas financeiros, coincidiu com a publicação dos resultados anuais da Galp. Em 2016 a petrolífera lucrou 483 milhões de euros, menos 24% do que em 2015. O EBITDA foi de 1408 milhões de euros, com uma descida de 8% face ao ano anterior.

Na comunicação dos resultados, o presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva, sustentou que “a realidade no último ano foi surpreendentemente surpreendente”. O gestor sublinhou ainda que “é preciso cada vez mais desenhar estratégias resilientes e focadas na capacidade de execução”.

* O jornalista do Expresso viajou a Londres a convite da Galp Energia