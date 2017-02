Galp interessada nos próximos leilões petrolíferos no Brasil

A Galp Energia tem "apetite" para concorrer aos próximos leilões de concessões petrolíferas no Brasil. "Temos apetite e interesse, agora vamos fazer o nosso trabalho de casa", declarou esta terça-feira o presidente executivo da Galp, Carlos Gomes da Silva.

O Brasil irá promover em maio uma licitação de áreas para a exploração de acumulações marginais de petróleo e está ainda a organizar o seu 14º leilão de concessões petrolíferas.

O presidente da Galp não especificou as ambições concretas que a empresa tem para cada uma destas iniciativas, mas notou ser "natural" que a empresa se queira posicionar para concorrer a lotes em áreas adjacentes às que a Galp já explora.

Carlos Gomes da Silva admite que nos próximos leilões no Brasil "a concorrência vai ser bem maior", dadas as provas de rentabilidade que os mais recentes projetos petrolíferos no país deram.

O presidente da Galp indicou ainda não ser uma prioridade que a companhia lidere os consórcios em que venha a participar. "A nossa priorididade não é operar, o prioritário é criar valor", afirmou o gestor em declarações à imprensa após a apresentação do plano de investimentos até 2021.

Segundo Carlos Gomes da Silva, a Galp terá como grandes alavancas dos próximos anos os projetos de exploração de petróleo no Brasil e de exploração de gás natural em Moçambique.

Moçambique exigirá esforço inicial de mil milhões da Galp

O projeto de Moçambique prevê que o arranque da produção de gás ocorra em 2022. A Galp tem uma participação de 10% no seu consórcio, que obrigará a investimentos de dois mil milhões de euros, dos quais mil milhões virão dos bancos, em regime de "project finance", e outros mil milhões serão investimento direto da Galp.

"Moçambique será nos próximos anos o grande rebalanceamento do nosso portfólio", sustentou Carlos Gomes da Silva.

O investimento permitirá não só instalar uma plataforma flutuante de extração e produção de gás mas também dois trens de liquefação, que permitirão exportar gás natural liquefeito para várias regiões do globo. O Extremo Oriente será, provavelmente, um dos maiores compradores de gás de Moçambique.

Carlos Gomes da Silva admite que a instabilidade económica e política pode afetar o risco de Moçambique, mas garante que "a qualidade do projeto de gás natural fala mais alto".

* O jornalista do Expresso viajou a Londres a convite da Galp.