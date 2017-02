China apela a Washington para que evite “guerra comercial”

O ministro do Comércio da China, Gao Hucheng diz que uma guerra comercial "não é uma opção", apelando a Washington para que "resolva adequadamente" as disputas através do "diálogo e cooperação"

O ministro do Comércio da China, Gao Hucheng, apelou hoje aos Estados Unidos da América para que negoceiem as suas disputas com Pequim e evitem uma "guerra comercial", que seria "prejudicial para ambos". Instado a comentar a promessa do Presidente dos EUA, Donald Trump, de que vai aumentar os impostos sobre produtos importados da China, Gao disse que os governos dos dois países deviam trabalhar em conjunto para promover o comércio. Uma guerra comercial "não é uma opção", afirmou Gao, apelando a Washington para que "resolva adequadamente" as disputas através do "diálogo e cooperação". Trump prometeu durante a campanha eleitoral subir os impostos sobre as importações chinesas em 40%, mas ainda não tomou uma ação formal. O líder norte-americano acusa ainda a China de manipular o valor da sua moeda, com o objetivo de impulsionar as exportações, ao tornar os seus produtos mais baratos nos mercados externos.