Madeira, Açores e Faro alimentam estadas de três dias em Lisboa e Porto

A TAP alargou o número de destinos que integram o programa de viagens com paragens de três dias (Stopover) — em Lisboa ou no Porto — aos passageiros que embarquem nos aeroportos de Faro, da Madeira e dos Açores, revelou ao Expresso fonte da empresa. A decisão foi tomada devido ao facto de o número de passageiros em Stopover ter excedido a previsão inicial de 30 mil clientes nos seis meses de arranque do programa, registando uma procura efetiva de 40 mil clientes entre julho e dezembro de 2016. A TAP estima atingir 300 mil turistas por ano com este programa, considerando que terá um impacto potencial de €150 milhões para a economia nacional, nos próximos três anos.

Assim, os clientes da TAP provenientes da Europa ou de qualquer voo intercontinental, com destino aos aeroportos de Faro, Ponta Delgada, Terceira, Funchal e Porto Santo também poderão usufruir de uma estada máxima de três dias em Lisboa ou no Porto, sem custos adicionais na viagem, no âmbito do programa Stopover da TAP.

O programa Portugal Stopover foi lançado no verão de 2016, com “o objetivo de incentivar os passageiros de longo curso que viajam com a TAP, em trânsito por Lisboa ou Porto, a aproveitarem visitas de três dias, o que valoriza a própria viagem, aumentando a procura potencial”.

O programa Portugal Stopover está associado a uma rede de mais de 150 parceiros, que garantem preços mais favoráveis em hotéis, em restaurantes, passeios de tuk-tuk, visitas a museus e degustações. As parcerias são alargadas ao Algarve, Açores e Madeira, aumentando os benefícios deste programa. “Com o aumento do leque de destinos domésticos no programa Portugal Stopover, a TAP reforça uma vez mais o seu papel de embaixadora do destino Portugal no mundo, tirando partido da vantagem geoestratégica do nosso hub”, refere o presidente-executivo da TAP, Fernando Pinto.

Em outubro de 2016 a revista norte-americana “Condé Nast Traveler” escolheu o programa da TAP como a melhor opção para uma escala em viagem, para passageiros oriundos dos Estados Unidos. Depois disso, os clientes Stopover provenientes dos EUA aumentaram, oriundos de Boston e Miami. No Brasil, o Stopover da TAP é procurado por passageiros com origem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

“Estamos a convidar os passageiros em trânsito a ficar e visitar Portugal, inclusive duplicando os destinos que eles podem conhecer no nosso país”, afirma Fernando Pinto. “Trazer turistas a Portugal sempre foi um dos desígnios da TAP e com esta proposta de Stopover com inclusão dos Açores, Madeira e Algarve, a companhia reforça ainda mais esse desígnio”, acrescentou. A oferta da TAP é reforçada nos aeroportos de Faro e Ponta Delgada, que passam a ser servidos por mais um voo diário já no próximo verão.

O programa Stopover nasceu quando a TAP lançou a estratégia de expansão no mercado dos EUA, onde abriu as novas rotas de Boston e Nova Iorque — JFK que atingiram no último verão 30 voos semanais entre Portugal e os EUA. Para 2017, o objetivo do programa é trazer mais 150 mil turistas a Portugal, aumentando em 2018 para mais 300 mil.